47高階警搬風╱7縣市警局長異動 鐘景琨接移民署長

移民署副署長鐘景琨將接任署長一職。（內政部提供）

2021/01/14 05:30

〔記者邱俊福、黃欣柏、楊金城／綜合報導〕警政署昨天發布這一波高階警職調整名單，共有47名高階警官調動，其中縣市警局方面，除新北、台南、高雄3都局長異動，其他縣市也有苗栗縣、宜蘭縣、嘉義市、嘉義縣4個縣市局長調整；警政署外勤直屬機關有刑事警察局、鐵路警察局、以及保一、保三和保六總隊等主官異動，兩位副署長為劉柏良、李永癸，相關人事於於16日交接。

此外，內政部昨公布人事案，現任警大校長黎文明及移民署長邱豐光均於本月16日屆齡退休，兩人職務分由新北市警局長陳檡文、移民署副署長鐘景琨接任，預定15日交接。

請繼續往下閱讀...

新任名單中，刑事局長由黃嘉祿接任、鐵路警察局長魏慶賢、宜蘭縣警局長廖材楨、苗栗縣警局長周煥興、嘉義市警局長黃建榮、嘉義縣警局長廖訓誠、保一總隊總隊長陳永利、保三總隊總隊長廖宗山、保六總隊總隊長李漢卿。

從台南市警察局長職位調回警署再任警政委員的詹永茂昨天說，此次人事調整應是長官經過深思熟慮後的最好安排，欣然接受。詹表示，馬國女大生命案檢方已經偵結起訴，將凶嫌具體求處死刑，檢警偵查工作已告一段落，案件雖迅速偵破，但他身為治安首長應負責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法