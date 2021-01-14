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    首頁　>　社會

    家長注意！色彩繽紛像糖果女嬰誤食洗衣精球送醫

    家長抱著誤咬洗衣精球的女嬰到派出所求助。（中興警分局提供）

    家長抱著誤咬洗衣精球的女嬰到派出所求助。（中興警分局提供）

    2021/01/14 05:30

    〔記者陳鳳麗、湯世名／綜合報導〕一般市售的洗衣精球顏色漂亮，易被嬰幼兒以為是糖果而誤食，家長們千萬要留意，勿讓嬰孩拿到洗衣精球。

    家長抱到派出所求助 赴院治療已無礙

    南投縣名間鄉就有一名7個月大的女嬰，前天順手拿到一顆洗衣精球後，當場往嘴裡塞並咬破，因縣內無兒童急救中心，家長抱著女嬰求助中興警分局府西派出所，時值傍晚國道車多，派出所員警請家長抱著女嬰坐上警車，由警車充當救護車，原本要近1小時車程，用25鐘開抵彰基醫院，女嬰經檢查治療後無生命危險。

    彰基兒童醫院急診主治醫師陳亮任表示，一般市售的洗衣精球顏色鮮豔，很容易被小孩子誤認為是食物而吞下，由於洗衣精球含有界面活性劑酵素，可能引發呼吸道、腸胃不適，一旦誤食洗衣精球，送醫抽血觀察後，等待後續數值、臨床穩定，授予衛教後就能回家休養。

    醫︰含界面活性劑酵素 恐致呼吸道、腸胃不適

    何姓婦人前天由先生開車抱著女嬰，前往府西派出所求助，她表示，女嬰誤食洗衣精球，由救護車送到竹山秀傳醫院，竹秀無兒童急診，再火速開車到草屯鎮佑民醫院，該院也無兒童急救中心，只好到警所求助。

    府西所值班女警緊急聯絡線上巡邏員警，護送女嬰的警車一路鳴笛飛奔，25分鐘開到彰基急診室，醫院已待命，得以馬上救治。

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