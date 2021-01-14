謊稱罹癌／渣男恫嚇下降頭 逼前妻賣淫

逼前妻賣淫示意圖

2021/01/14 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子謊稱罹大腸癌末期，要求前妻吳婦與他人性交易，以吸取陽氣幫他戰勝病魔，並以下降頭涉嫌要脅，吳女自稱有特殊體質、很怕鬼神，因而被迫接客2次；橋頭地院依圖利強制使人為性交猥褻罪，判處他有期徒刑9年。

騙吸陽氣幫他戰勝病魔

判決書指出，2014年4月1日至11月23日（2人離婚前4天）期間，林嫌因缺錢花用，向前妻吳婦謊稱罹大腸癌末期，需她與其他人性交易吸取陽氣，助他戰勝癌細胞等語，不斷說服她。

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若吳婦不從，即以東嶽大帝的語氣辱罵，或寫上她生辰八字的符咒，或以下降頭、拉其靈魂下地獄等手段恫嚇，使吳婦相信林有驅使鬼神之能力，害怕如未順從，即可能招致鬼神等懲罰。

林嫌或吳婦透過網路尋找尋芳客，再由他載吳婦至高雄市路竹區汽車旅館等處賣淫，所得1萬元均交付林嫌。2016年6月初，林又載吳婦至三民區益大商旅接客，並取走交易所得2500元。

林嫌曾拐2少女賣淫判刑

被告林嫌矢口否認犯行，辯稱沒有以上述方式逼迫吳婦從事性交易；吳婦則說，她本身有特殊體質，很怕那些鬼神，所以就順林嫌的意去做性交易。合議庭法官調查，由於吳婦指證歷歷，並有2名女子證詞，林嫌所辯不足採信。據了解，林嫌多年前也以類似手法，誘騙2名少女賣淫並被判刑。

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