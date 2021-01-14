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    首頁　>　社會

    放黑槍彭偉明 昔日輾屍案主角

    槍手彭偉明（白衣者）當年曾涉暴力討債被捕。 （資料照）

    槍手彭偉明（白衣者）當年曾涉暴力討債被捕。 （資料照）

    2021/01/14 05:30

    〔本報記者／報導〕台中市今年元旦連假期間發生重大槍擊案，槍手彭偉明就是2010年轟動全台的輾屍案主角，警方查出，彭嫌10年前駕車撞死1名婦人，來聲援的同夥，竟開車闖進封鎖線，來回輾死者遺體，當時引發社會震撼，10年後彭嫌又犯下震驚社會的放黑槍案，警方認為他惡性不改，甚至是變本加厲。

    2010年5月，當時年僅26歲的彭嫌，在中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理，彭的張姓友人率多名某車隊的黑衣人到場，對員警咆哮，張男還駕車直闖封鎖區，來回輾過屍體右腿斷肢示威，引起社會譁然；3天後2人從殯儀館入口，一路跪爬到黃婦靈前上香道歉。

    不過，道歉之後，彭嫌似乎惡性不改，還恐嚇毆打黃婦胞弟逼簽和解書；當時有人質疑，彭嫌是在社會輿論壓力下，才演出下跪的戲碼，根本不是真心道歉。

    當年8月彭嫌又率眾到彰化暴力討債，向被害人嗆聲恐嚇說，台中「輾屍案」的新聞人物就是他，威脅對方償還債務，事後還在對方住家噴漆「欠債不還」。隔年初，彭嫌與某車隊成員王男另組暴力討債公司，並涉入毒品案。

    沒想到銷聲匿跡10年，又犯下瘋狂掃射的槍擊案，昔日「輾屍案」主角之一再度身陷囹圄。

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