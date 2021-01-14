狂掃當舖、名車62槍 槍手帶衝鋒槍投案

嫌犯彭偉明持圖中同款改造衝鋒步槍（示意圖，翻攝自網路），掃射槍擊案現場在超商附近。（本報記者攝、資料照）

2021/01/14 05:30

〔本報記者／報導〕台中市元旦連假期間發生重大槍擊案！10年前開車撞死婦人，還撂來友人開車來回輾死者遺體的男子彭偉明，涉嫌在3日凌晨持衝鋒步槍朝南屯區某當舖與要價逾千萬的名車瘋狂掃射，起碼開60多槍逃逸，現場連同當舖與名車都被射成了蜂窩，幸好無人受傷， 沒有波及無辜。案發後迅速傳開，震驚黑白兩道，警方正布線追緝時，槍手彭偉明卻突然向某「數字分局」投案，目前已遭羈押。

當舖與名車射成蜂窩

3日凌晨1點多，1輛自小客車悄悄駛抵中市南屯區一間重劃區附近的當舖，槍手下車後，持長槍朝當舖及停放當舖前1輛要價逾千萬名車瘋狂掃射，一時間槍聲大作，因當舖周遭多屬新建案，住戶不多，未波及無辜。

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彭偉明稱與當舖有糾紛

當舖附近1家超商夜班店員當時還以為放鞭炮，好奇朝外頭一看，驚見惡煞手持長槍瘋狂掃射，嚇得趕緊蹲在櫃檯後方，直至槍擊聲停止才抬頭。警方獲報圍起封鎖線勘查採證，現場共尋獲步槍彈殼62枚。

近幾年各縣市偶發的槍擊案，不管是針對性的尋仇或示威，不曾有過如此驚人作風，「到底有什麼深仇大恨，非得開這麼多槍？」消息震驚黑白兩道，警方不容挑釁公權力的行為，經調閱相關路口監視器，很快鎖定槍手座車，確認是36歲的道上份子彭偉明所為。

警方準備發動逮捕行動時，彭男在3日中午竟主動向中市某「數字分局」投案，並帶警方起出涉案改造衝鋒步槍1把、彈匣及10多發步槍子彈；他供稱因與當舖有糾紛，當天凌晨心情不佳才開槍洩憤，警方對其說詞存疑，訊後將全案依槍砲等罪嫌移送檢方複訊後，檢方聲押獲准。這起槍擊從發生到槍手投案，時間不超過12小時，槍擊動機待釐清。

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