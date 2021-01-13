偷拍女法官LINE訊息 男法官當庭認罪道歉

開庭結束後，法官蔡政佑快步離去。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院男法官蔡政佑涉及偷拍同辦公室曾姓女法官電腦LINE訊息，去年11月被依妨害秘密罪嫌起訴，全案移審桃園地院後，昨天首次開庭，蔡男出庭時說，對於誤認曾女與友人婚外情感到抱歉，對於起訴事實，他認罪並向曾女道歉。

曾姓女法官昨在隔離室旁聽，但曾女對蔡男去年5月25日偷看其電腦LINE訊息的動機有意見，並向法院遞交理由狀，檢察官聲請傳喚曾女於下次開庭時出庭作證。

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蔡男曾介紹友人給曾女認識，但不知兩人進一步交往，去年5月25日下午2點35分，蔡男獨自在辦公室，加上座位在曾女後方，瞥見她的電腦跳出LINE對話視窗，傳訊者就是該名友人，還暱稱曾女「老婆」，讓他備感訝異，誤以為曾女與友人婚外情，蔡男隨即以手機偷拍訊息，當晚就向院長告知此事，院長於6月9日約談曾女後，曾女解釋已無婚姻關係，也驚覺遭偷拍，悄悄架設微型攝影機蒐證，竟拍下蔡男2度偷拍事證。

蔡男被起訴後，全案移審桃園地院，院方經電腦抽籤分案，由審判長張明道審理，巧合的是，張與蔡還是司法官學院同期同學；桃院昨首次開庭審理此案，蔡男、曾女均出庭，曾女在隔離室旁聽，蔡男當庭表達歉意，且對起訴事實均無意見並認罪。

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