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    墜谷獲救 醫師負傷 仍幫病人開刀

    林宗志左腿輕微骨折，包紮後仍能走路。（記者丁偉杰攝）

    林宗志左腿輕微骨折，包紮後仍能走路。（記者丁偉杰攝）

    2021/01/12 05:30

    〔記者謝介裕、丁偉杰／綜合報導〕嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志一家5口，前天參加車聚在南投信義鄉烏土堀林道墜谷獲救，林宗志左腿輕微骨折，包紮後仍能走路，他昨天未請假，仍到院查房、幫病人開刀，歷劫歸來的他受訪時，不斷感謝南投警消、義消等搜救人員及車友協助聯絡救援事宜，「謝謝有你們，才讓我們一家人脫困！」

    林宗志（42歲）與大他2歲、同樣任職於聖馬爾定醫院的家庭醫學科醫師妻子吳偉涵，前天帶3個小孩共5人，搭賓士休旅車GLS350參加車聚，返程途中連人帶車墜落深約100公尺的山谷，所幸平安獲救。

    感謝搜救人員助脫困

    「不幸中的大幸，家人還能團聚！」林宗志說，之前曾走過這條林道，當時已經要回程，開車排在中間，跟著車隊一起走，路很狹窄，車速很慢，可能為閃避樹枝之類的東西，記不起當時為何會滾下山谷，一時感到天旋地轉。林宗志說，家人都有繫安全帶，車子跌落山谷後，都受了傷等待救援。

    搜救人員透露，休旅車的車窗雖破裂，但車身板金僅些微凹陷、4個車輪也完好的「屹立」在地，並未翻覆。南投汽車達人「寶哥」分析，假使掉落過程未碰到邊坡或樹木、草叢等雜物，而是直接墜地，再好的車也會成為破銅爛鐵。

    搜救人員表示，該林道寬度多半不及3公尺，拖吊車難以進入，若透過直升機吊掛，每小時費用約20萬元，恐怕也是一筆不小的開銷。

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