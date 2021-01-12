保全枉斷魂 自摔慘遭連3撞 11車駛過無人伸援

監視器畫面顯示，王姓保全自摔被後方的機車撞上，接著又陸續被兩輛汽車撞擊輾過。（民眾提供）

2021/01/12 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市30歲王姓男保全昨清晨騎機車趕上班，疑因天雨路滑，自摔後才起身，就遭一輛機車撞上倒地，接著又遭2輛轎車撞擊輾過，王男送醫不治；驚悚過程不到3分鐘，期間起碼有11輛車子經過，卻沒有駕駛願意停在王男後方，藉以警示來車注意，間接導致他慘死輪下，令人遺憾。

自摔才起身 被後車撞倒

死亡車禍發生在昨清晨6點14分，王男穿雨衣騎機車，沿文心路行經麻園西街口時，疑因天雨路滑自摔，機車被甩到路中央，他勉強起身後，正準備扶起傾倒的機車，後方56歲黃男騎乘的機車疑因天色昏暗未注意而將他撞倒。

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兩車接連撞 卡車底拖行

王男整個人倒向中間車道，隨即被後方一輛閃避不及、由55歲吳男駕駛的深色轎車撞上，再遭76歲賴女駕駛的白色轎車輾壓，卡在車底拖行，消防局獲報趕到，以頂舉袋協助王男脫困，發現他已無生命跡象，緊急送醫傷重不治，撞倒死者的黃姓騎士則是臉部擦傷。

據查，吳男表示因閃避不及才撞上，當時曾停車，見機車連人已倒地，以為撞到機車才駛離，至於賴女可能是年紀大反應較慢，看到王男時，已來不及閃避才輾過；警方將全案依過失致死罪嫌送辦，確實事故原因及責任歸屬仍須鑑定釐清。

未停車示警 致憾事發生

不過路口監視器顯示，王男自摔搖晃起身撿拾物品時，就有3輛汽車經過，被黃男的機車撞擊倒地後，也有3輛車經過，被吳男的轎車撞擊，也有5輛車經過，接著王男再遭賴婦的車撞擊輾壓拖行數公尺，令人怵目驚心。

從王男自摔到被車輛輾過的3分鐘內，起碼有11輛汽車經過，卻沒有駕駛人願意停在王男後方，拿出三角路障板或是閃黃燈，藉以警示後方來車注意，間接導致意外發生；警方說，民眾遇到騎車自摔，第一時間以保命為要，不要貿然扶起傾倒機車或撿拾物品，應先在路邊安全處視檢視傷勢，再視狀況查看機車。

輾壓拖行王姓保全的白色轎車。（民眾提供）

王姓保全機車被撞倒在路上。（民眾提供）

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