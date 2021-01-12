400萬賓士車 摔百米深谷// 生命拔河…救出醫師全家5口

南投信義鄉烏土堀林道驚傳一家墜谷意外，消防人員冒險垂降漏夜將人救出。（南投縣消防局提供）

2021/01/12 05:30

南投回嘉義 抄秘徑出意外

〔記者謝介裕／南投報導〕嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志夫妻一家五口，共乘新車價約四百萬元的賓士GLS350休旅車參加車聚，前天擬從南投信義鄉往鹿谷鄉再一路往南玩回家，卻捨大馬路抄秘徑小路，沿「烏土堀林道」往信義鄉木瓜坑瀑布及風櫃斗、牛稠坑等賞梅景點前進，因對路況不熟，加上林道狹小彎曲，不慎連人帶車墜落深約一百多公尺的深谷，落地前車子還在空中翻了好幾圈，當地海拔高度一千六百五十公尺，消防人員冒寒風垂降，歷經五個半小時將人救出，所幸五人均無生命危險，連夜轉院回到夫妻服務的嘉義市聖馬爾定醫院治療。

南投縣消防局表示，前天下午五時許獲報林醫師一家五口的賓士休旅車在烏土堀林道墜谷，山上入夜後溫度極低，搜救人員擔心受困人員恐有失溫危險，加快救援行動，由於邊坡至深谷土質鬆軟，不時有碎石掉落，垂降過程險象環生。

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消防人員 花5.5小時急救援

所幸賓士車並未因重摔翻覆，加上林某夫婦是醫師，發揮醫師的專業，減少本身與孩童的傷勢，前日深夜十時三十分許，全家五人都被救上來。

竹山秀傳醫院表示，林宗志醫師一家人到院時意識清楚，林的左膝擦傷輕微骨折，醫師妻子吳偉涵右側腰椎疑似骨折；另八歲兒子顏面骨折、十一歲及十二歲女兒上肢骨折、胸壁挫傷。

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