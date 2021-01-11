為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騎車換車道未打方向燈 2分鐘吞4罰單

    吳姓女子騎車變換車道未打方向燈遭檢舉，短短2分鐘被開4張罰單。（讀者提供）

    吳姓女子騎車變換車道未打方向燈遭檢舉，短短2分鐘被開4張罰單。（讀者提供）

    2021/01/11 05:30

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄吳姓女子騎機車變換車道未打方向燈遭檢舉，短短2分鐘被開4張罰單，其中3張是24秒內連續違規，每張罰單1200元，共開罰4800元，吳女收到罰單傻眼，並質疑執法過當，但警方表示，雖違規行為相同，但只要不同地點，就得依次開罰。

    遭檢舉 共挨罰4800元

    吳女去年10月29日上午8時騎機車上班途中，行經高雄市三民區鼎山街遭檢舉達人盯上，一次收到4張罰單，全因變換車道未打方向燈。

    檢舉影像發現，當天吳女上午8時35分騎機車自外側車道駛入內車道時，變換車道時未打方向燈。吳女又騎了500多公尺，於鼎山街450號、466號及492號前，又變換車道未打方向燈。

    吳女提出申訴，警方重新審視違規影像，確認違規事實明確，駁回申訴。

    吳女受訪時表示，剛收到4張罰單時，頭皮發麻，她知道自己錯了，但24秒被開3張罰單，這樣的執法沒過當嗎？到底是檢舉魔人還是「魔鬼」？

    警方表示，變換車道打方向燈，是讓後方車輛辨識行車動向，以達防禦駕駛的目的。

    警方說，不管左切或右切，只要未打方向燈都屬單一行為，2分鐘內連續4次未打方向燈，因此依法開出4張罰單。

    至於吳女質疑警方執法過當，警方指出，由於是民眾檢舉的案件，有些民眾會追蹤案件，若發現警方未據實開單，還會向警政署檢舉，警方也很無奈，只能依法開單。

    吳女騎車變換車道未打方向燈遭檢舉。（記者方志賢翻攝）

    吳女騎車變換車道未打方向燈遭檢舉。（記者方志賢翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    全球最大色情網驚見自己成了女主角！竟是前男友報復分手幹的
    2021/01/10 07:25

    全球最大色情網驚見自己成了女主角！竟是前男友報復分手幹的

    婦人澎湖潛水窒息死亡 業者判賠250萬元
    2021/01/10 07:32

    婦人澎湖潛水窒息死亡 業者判賠250萬元

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職
    2021/01/10 18:25

    文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

    24秒飛走3600元！她變換車道未打方向燈 被連開3張罰單
    2021/01/10 08:51

    24秒飛走3600元！她變換車道未打方向燈 被連開3張罰單

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播