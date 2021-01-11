騎車換車道未打方向燈 2分鐘吞4罰單

吳姓女子騎車變換車道未打方向燈遭檢舉，短短2分鐘被開4張罰單。（讀者提供）

2021/01/11 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄吳姓女子騎機車變換車道未打方向燈遭檢舉，短短2分鐘被開4張罰單，其中3張是24秒內連續違規，每張罰單1200元，共開罰4800元，吳女收到罰單傻眼，並質疑執法過當，但警方表示，雖違規行為相同，但只要不同地點，就得依次開罰。

遭檢舉 共挨罰4800元

吳女去年10月29日上午8時騎機車上班途中，行經高雄市三民區鼎山街遭檢舉達人盯上，一次收到4張罰單，全因變換車道未打方向燈。

請繼續往下閱讀...

檢舉影像發現，當天吳女上午8時35分騎機車自外側車道駛入內車道時，變換車道時未打方向燈。吳女又騎了500多公尺，於鼎山街450號、466號及492號前，又變換車道未打方向燈。

吳女提出申訴，警方重新審視違規影像，確認違規事實明確，駁回申訴。

吳女受訪時表示，剛收到4張罰單時，頭皮發麻，她知道自己錯了，但24秒被開3張罰單，這樣的執法沒過當嗎？到底是檢舉魔人還是「魔鬼」？

警方表示，變換車道打方向燈，是讓後方車輛辨識行車動向，以達防禦駕駛的目的。

警方說，不管左切或右切，只要未打方向燈都屬單一行為，2分鐘內連續4次未打方向燈，因此依法開出4張罰單。

至於吳女質疑警方執法過當，警方指出，由於是民眾檢舉的案件，有些民眾會追蹤案件，若發現警方未據實開單，還會向警政署檢舉，警方也很無奈，只能依法開單。

吳女騎車變換車道未打方向燈遭檢舉。（記者方志賢翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法