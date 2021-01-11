熱水器裝陽台門窗緊閉 1家4人一氧化碳中毒送醫

消防人員將中毒者推上救護車送醫。（記者歐素美翻攝）

2021/01/11 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區陳姓人家疑因熱水器裝在陽台半室內空間，寒流來襲門窗緊閉，一家6口昨外出吃火鍋後返家洗澡，因熱水器燃燒不完全，造成陳男的妻子、2名女兒及大女兒11個月大的兒子等4人一氧化碳中毒，目前在加護病房治療中；陳男及其二哥則輕微中毒，但拒絕送醫。

瓦斯熱水器燃燒不完全

台中市消防局於昨凌晨3點半左右接獲陳男報案指稱，家人疑似食物中毒，妻女3人上吐下瀉，腹痛嘔吐暈眩。

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消防人員到場發現陳男50歲的太太張女倒在浴室門口，分別為19歲、25歲的2個女兒及大女兒11個月大的外孫躺在床上，趕緊將4人送醫。

上吐下瀉 誤認食物中毒

陳男向消防人員表示，1家6口前晚外出吃火鍋，10點多返家輪流去洗澡，結果小女兒睡著後出現不適，起來嘔吐，家人也陸續出現上吐下瀉等不適反應，以為是食物中毒，趕緊打119報案。

室內一氧化碳濃度超高

清水消防分隊檢測發現，屋內一氧化碳數值高達400PPM，經開窗通風後數值降為120PPM，經檢測4名患者血液一氧化碳濃度，4人皆一氧化碳中毒；主因為該戶使用桶裝液化石油氣熱水器，卻將熱水器裝在4樓陽台上的半室內空間，天冷門窗緊閉不通風，才造成中毒。

4人都住進加護病房

童綜合醫院表示，張女送抵醫院時昏迷，治療後清醒，另2女雖清醒但有嘔吐症狀，男嬰則不斷哭鬧，4人都住進加護病房。

陳男住家將瓦斯熱水器裝在陽台半室內空間，造成一氧化碳中毒。（記者歐素美翻攝）

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