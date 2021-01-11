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    首頁　>　社會

    網路外遇非年輕人專利／空巢期作祟 臨老也暈船

    2021/01/11 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為什麼婚後10年沒暈船，也早過了7年之癢，卻會臨老入花叢？

    台灣心理健康與諮商發展協會常務監事何宇欣說，人生邁入50多歲後，因為孩子都開始獨立，會出現所謂「空巢期」現象，臨床上也有許多大談黃昏戀的諮商輔導個案，有的愛得死去活來，一點也不輸年輕人！

    何宇欣說，人生前半段多是為了家庭而活，對另一半的熱情也常被生活重擔消磨殆盡，一旦進入人生後半段，有許多空出來的時間，加上從網路找到對象，常會讓當事人有「再年輕一次」的感覺，也為生活帶來不同改變，就算沒有性行為，也常打得火熱，究其原因，多是為了重新找回生活定位，填補生活空虛。

    然而許多人在這樣的情況下，經常忘了自己為人夫人妻、父母的身分，手邊有了錢通常更有辦法達到積極追求的行為，像本案有金錢贈與因素介入。

    臨床上，心理諮商師通常會建議與另一半重新談戀愛，雖然是一樣的人，只要用心也能有不同的感覺，例如改變裝扮、培養共同興趣等。

    也建議拓展興趣與嗜好，網路交友之所以讓人沉迷，常是因為真實的朋友不夠多，可多參加活動，認識不同的人，不要讓網戀一直佔據思緒與生活。

    此外，試著讓生命有新定位，重新找到人生目標，例如繼續念碩博士、當志工等，能讓生活過得更正面、更踏實。

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