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    結婚30年另談網戀 背叛妻找老伴判賠

    60歲人夫網戀示意圖

    60歲人夫網戀示意圖

    2021/01/11 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚30年，竟為了網路交友「找老伴」而背叛元配！

    新竹60歲陳姓人夫經網路交友認識56歲王姓人妻，2人大玩黃昏網戀，多次以「愛人」、「老來伴」等情侶間甜蜜暱稱相稱，又語多愛意，新竹地院法官認為已侵害配偶權甚鉅，判2人需連帶賠償陳妻35萬元。

    侵害配偶權 2人判賠35萬

    陳妻張女說，1991年結婚，陳男2018年起沉迷網路交友，結識已婚的王女，2人常以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」等親密用語相稱，並常趁王女的老公外出時，在王家私會或由王女以買菜為藉口外出，伺機約會，常有親吻、擁抱等親密舉動。

    無視已婚 黃昏戀愛得瘋

    王女多次要求陳男與妻分房睡，不要將生活費拿給妻子，破壞夫妻和諧，又長期向陳男拿錢，要陳男養她、買高價金飾及對戒送她。

    張女指控，東窗事發後，王女非但不知反省，更屢屢以對話、簡訊等方式騷擾她，甚且揚言要反告她。為此，她要求2人連帶賠償60萬元。

    王女則說，與陳男互動僅止於網路交流的發洩、玩笑話，難以盡信，張女無中生有、疑神疑鬼，與事實不符。

    法官勘驗2人對話內容，陳男多次以「愛人」、「老來伴」、「心愛的」等情侶間甜蜜暱稱稱呼王女，又說「妳昨晚沒睡好，差一個人陪妳睡，我去好了；要不要我餵妳吃；我餵妳，妳就要吃很多」、「只要我們心連心在一起，相信可以到永遠的」、「下次妳要親我了」、「妳的影子，常在我心裡，永不忘懷的」、「我現在只想跟妳做個永遠的老來伴，好好的來照顧」、「今天跟妳抱在一起，覺得好溫暖」、「我們是老來伴，只抱一下而已」，足見陳男視配偶地位於無物，侵害妻子配偶權甚鉅。

    王女也多次以「你好瘦，你好鎮定，我有摸屁股」、「你如是我老公一定好疼我」、「我好怕你老婆女兒」、「又被你抱一次了」、「你好幸運，別人想看都看不到」、「親那麼多次」、「我出去你就那麼激動要抱要親」等親暱話語回應陳男，又說「我們買個對戒；金飾或鑽戒；你一個我一個」、「戒指；有紀念價值；你也一個剛好是對戒」，已達破壞他人婚姻程度。

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