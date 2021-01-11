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    博達案 勞役3年抵1.8億罰金 葉素菲假釋

    葉素菲昨勞役期滿假釋出獄。（記者許國楨翻攝）

    葉素菲昨勞役期滿假釋出獄。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/11 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕2004年轟動一時的博達63億元掏空案，主謀博達科技前董事長葉素菲被判刑16年8月，併科1.8億罰金定讞，但葉稱無力繳納，因此易服3年勞役折抵，換算平均1天勞役可抵16.4萬元；現年63歲的葉素菲勞役期滿，昨天她頂著低溫假釋出監，隨即搭上計程車快閃離開。

    坐1天牢 折抵16.4萬

    博達科技1999年上市後，葉素菲為維持股價，透過虛增營業額、以境外交易套取公司資金及發行不實海外公司債等3大手法，掏空公司資產63億元，另又掏空尚達公司，上述2案經裁定，最高法院在2009年11月依違反證券交易法，判刑14年確定，併科罰金1.8億，她另涉掏空博達子公司達3億元，被判刑4年確定，總共刑期法院裁定應執行16年8月。

    葉素菲2009年12月入監服刑，2018年二度向台中女監報請假釋初審通過，但未繳納1.8億罰金，即使假釋核准也無法出獄，須以易服勞役3年折抵，相當於坐1天牢就可折抵16.4萬；葉素菲昨勞役期滿假釋出獄，上午8時在獄方人員陪同下走出台中女監。

    重獲自由的葉素菲面對媒體提問不發一語，隨即搭上計程車快閃離去。

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