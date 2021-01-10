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    佯稱最後一面 渣男勒死前女友還淫屍

    勒殺前女友洗劫財物，冷血兇手陳冠霖判727萬。（資料照）

    勒殺前女友洗劫財物，冷血兇手陳冠霖判727萬。（資料照）

    2021/01/10 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子陳冠霖因債務纏身，竟覬覦前女友存款，佯稱「最後一次聊天」將她騙到摩鐵，先以FM2迷昏洗劫財物，再將她勒死、淫屍，期間不僅製造前女友仍存活假象，伴屍6小時，還外出買毒品、嗑泡麵，新竹地院判陳男必須賠償死者父母與2名子女共727萬元。

    判賠家屬727萬元

    判決書指出，陳冠霖2019年6月與女友分手，但他心生不滿加上債務纏身，覬覦前女友財物，2019年7月9日晚間假意約前女友外出，在新竹市明湖路湖山汽車旅館房間內，對她下藥後狠心勒頸窒息死亡。

    父慟：他把女兒當提款機

    刑事部分，死者父親出庭時痛哭說，陳男不斷騷擾女兒，為的就是要錢，把他女兒當提款機，女兒在日記裡都有提到，要求法官判陳男死刑。不過新竹地院認為，陳男殺人手段「尚非殘忍惡劣」，未到處極刑程度，判他無期徒刑。陳男不服提起上訴，高等法院正審理中。

    民事部分，死者父母與1對子女共4人，已領取犯罪被害補償金480萬元，向陳男再求償897萬元。

    法官調查，陳的前女友遭他故意殺害，原告分別為其父母及子女，均屬血緣至親，從此無法與死者共享天倫，哀痛逾恆，可想像受到多大的精神痛苦。審酌後判陳男須賠償死者4名親人共727萬元。

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