酒駕未扣車還收錢 警稱後悔心軟給方便

依照現行法規，酒測值超過0.15毫克，須當場扣車，等繳納罰款後才能發還機車。 （圖為員警取締酒駕資料照，圖中人物非新聞當事人）

2021/01/10 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市林園警分局港埔派出所徐姓警員，本月1日查獲洪姓男子酒駕，酒測值0.2毫克，他未當場扣車，反而收2萬元「保證金」；分局督察組認為徐有受賄之嫌，將徐函送法辦。

警收2萬元代替扣車

徐員否認收賄，聲稱是洪男不斷懇託，一時心軟給他方便，2萬元放在辦公桌抽屜，無私吞之意，不過他很後悔沒有依規定辦理。

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稱吃飯工具 求警別扣

警方指出，洪男元旦晚間騎機車到港埔所領取司法文書，備勤的徐員聞到酒味，對洪酒測，酒測值0.2毫克，依法須開罰單及扣車。洪說他上下班都要用車，且擔心家人知道，哀求徐員不要扣車。

繳完罰款 想領回錢

徐員雖在工作登記簿及罰單上註明「扣車」，趁同事不注意時，讓洪男騎機車離開；1個多小時後，徐也外出，疑似去收取2萬元「保證金」。雖然當時港埔所另有其他員警，但徐、洪在辦公室一隅講話，其他人未特別留意。

警所同仁 往上通報

洪男事後去監理所繳罰款，4日晚間到港埔所找徐員，徐休假不在。洪對值班員警說明來意，並出示繳納罰款收據，強調要向徐員領回2萬元「保證金」，值班員警聽了一頭霧水，通知所長呈報督察組調查。

警依收賄罪函辦

林園分局督察組認為，洪男酒測值超過0.15毫克，須當場扣車，等繳納罰款後才能發還機車。

徐員不認識洪，已當場開罰單，並在工作登記簿及罰單註明「扣車」，實際卻沒有扣車，還讓洪騎走，更收受2萬元，約定等洪繳納罰單後歸還，有違反貪污治罪條例違背職務收賄罪之嫌，將他函送法辦。

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