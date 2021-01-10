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    健身教練狼爪探陰 智慧錶亮燈救了她

    示意圖

    示意圖

    2021/01/10 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕智慧型手錶救了她！

    借口按摩 亂摸敏感處

    新竹江姓健身教練對學員小美（化名）稱，可以幫她按摩以緩解脊椎側彎，竟趁機將她褲子拉到股溝以下，還解開內衣，過程中數度按壓下體，小美受到驚嚇一時無法反應，此時正巧智慧型手錶的燈亮起，江男以為是小美家人聯絡她，這才停手。小美擺脫江男魔爪後提告，新竹地院依「對受照護之人利用機會猥褻罪」將江男判刑8月。

    手錶發光 以為有人找她

    判決書指出，江男與小美原為同事，後來江男在新竹市開設健身房並擔任教練，小美去健身，因小美有脊椎側彎問題，江男課後指導她矯正姿勢。前年10月小美課程結束後，自行做脊椎矯正動作，江隔著衣服幫小美按摩，隨後小美聽從江男建議，趴在地板塑膠遊戲墊讓江繼續按摩。

    狼爪急收 女學員脫逃

    但江男趁小美趴在遊戲墊上的機會，把手伸進衣服內撫摸，還把小美的內外褲拉至股溝，隨後藉按摩動作又進一步拉至小腿處，甚至過程中數次按壓下體。

    小美受到驚嚇不知如何是好，正好她的智慧型手錶發光，她趁勢說要回家，江才罷手。

    教練否認猥褻女學員

    小美對江男提告後，江否認犯行，辯稱雖將外褲拉到股溝處，是因為褲子上有標籤，按摩時唯恐會磨傷，而他「不確定」有無拉內褲，而且沒有將內衣扣解開、未觸下體等。

    小美的同學作證說，事發當天江男幫小美按摩時有脫她褲子、做一些猥褻舉動，小美當下害怕到沒辦法反應，後來小美的手錶燈亮了，不熟悉智慧型手錶功能的江男，緊張問小美「是不是家人找她？」小美才趁機脫離，當時小美激動、害怕，後來哭了。

    利用機會猥褻罪 判8月

    新竹地院認為，小美與江男原本互動融洽，但案發後對江男態度丕變，不但質問案發當天舉動，且至少中斷10堂健身課程，並向同學反映遭猥褻，若非真有其事，對江態度不至於劇烈轉變；審酌江男否認犯行，無悔意，依此判刑8月，可上訴。

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