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    首頁　>　社會

    離譜法官驚爆買春收賄 再揪1500萬不明財產

    陳梅欽已轉任律師。（取自法務部律師查詢系統）

    陳梅欽已轉任律師。（取自法務部律師查詢系統）

    2021/01/09 05:30

    轉任律師 照樣起訴

    〔記者溫于德／台北報導〕前士林地院法官陳梅欽因不實申報加班、言語騷擾女同事等情，曾被監察院彈劾後移送職務法庭，前年被判決免除法官職務，他隨後轉任律師。士林地檢署與廉政署進一步究辦刑責時，不僅有人檢舉他擔任法官期間，疑接受承審案件的委任律師招待買春和收賄，還查出他的相關帳戶竟有高達1537萬多元不明現金存入，昨依最重可判刑5年的貪污治罪條例財產不明來源罪及刑法詐欺取財罪起訴。

    針對財產來源不明部分，陳辯稱，他曾辦理信用貸款或一般貸款買股票；他是精品LV會員，每年都有家族折扣，或幫他人刷卡買錶獲匯還；一部分是母親過世的白包及胞兄匯來的租金等。

    稱錢是借款匯還

    但士檢調查時，陳原本稱「忘記了」，後來才說錢可能是借貸或借款匯還等；此外，檢方傳訊陳的家人及比對匯款細目，認為陳頻繁存款，難以想像為何不一次存入，且2015、2016年的不明來源財產分別高達404萬及630萬元，遠超過他的年薪及租金收入，認定財產來源可疑，不採信其供詞。

    至於不實申報加班，檢方認定陳梅欽明知未加班，仍在個人差勤系統偽填6度加班共22小時，再製作不實書面「加班費請領單」，詐得8小時加班費6136元。

    陳梅欽為司法官學院（司法官訓練所）33期結業，1995年起擔任澎湖地院候補法官，2000年調任士院民事庭法官，至2年前事發後離職。記者昨試圖採訪他對遭起訴的回應，始終聯繫不上。

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