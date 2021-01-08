調查局57期結業》防堵中國網軍 逾2成人力拚資安

調查局調查班57期結業學員胡雅嘉曾擔任警佐，父親胡國華現為新北市調查處情報科長，胡曾偵辦轟動一時的博達科技掏空案，被譽為「博達案英雄」。胡雅嘉投身調查工作後，將與父親一同打擊犯罪，也成為調查局內少見的父女檔。（記者廖振輝攝）

2021/01/08 05:30

〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查局昨舉行調查班第57期結業典禮，共有93名新血加入調查局行列，其中超過2成人力、22人投入資安相關工作，此22人中，有13人分發到各外勤單位負責電腦資訊維護及協助偵辦電腦犯罪，9人分發到資通安全處；之前，56期學員也有超過10人加入「資安工作站」，顯示調查局為防堵中國網軍等境外威脅，將資安列為重點工作並加強偵辦。

今年調查班資訊科學組、電子科學組共有22名學員，大多是資工相關科系畢業，以利用其等資訊專長打擊犯罪，學員到工作單位報到後，還得接受假訊息、電腦犯罪、溯源分析駭客攻擊手法、路徑等與業務相關的教育訓練課程，由資深學長姊指導學弟妹，從工作中學習成長。

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資安工作站 偵防表現亮眼

調查局自去年4月成立「資安工作站」後，在資安偵防上表現亮眼，除破獲中國吸收台灣人當網軍、散布假公文，首宗以網路危害國安的案件，另也發現中國駭客組織，以承包我國政府機關資訊服務的供應商當作「跳板」，攻擊台北市政府等至少10個政府機關，及查出台灣中油及台塑石化遭海外駭客集團「Winnti Group」勒索。

總統蔡英文昨天出席結業典禮致詞強調，「資安就是國安」，肯定調查局經長期蒐證，偵破中國吸收國人接受網軍訓練案，並查獲多起境外勢力散布假訊息，及時防止錯誤的疫情資訊在台灣混淆視聽。

調查局57期結業學員，第一名是政大法律系畢業的賴怡君，第二名是警察轉任的李晧銘，第三名是成功大學電腦與通信工程研究所畢業的張皓建。

學員中畢業於台北大學法律系、英國愛丁堡大學國際銀行法與金融法學研究所的謝欣倫，是看了電影「金法尤物」、「大法官」後，決定投入調查局打擊金融犯罪及洗錢防制工作；心理師轉任調查官的馬子倫，及追隨調查官父親胡國華腳步、報考調查官的胡雅嘉，也受到矚目。

法務部調查局調查班第57期昨舉行結業典禮，結業學員們短暫摘下口罩，露出開心笑容合影。（記者廖振輝攝）

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