高中女似「蒼井優」 7旬翁強拉求愛

台中市72歲柯姓老翁把機車停路口，見年僅17歲的女高中生，貌似日本女星蒼井優，竟上前搭訕並強拉。（記者張瑞楨翻攝）

2021/01/08 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕自稱命理師的72歲柯姓老翁，去年8月在台中市一所國小旁，見年僅17歲的女高中生，貌似日本女星蒼井優般甜美清純，竟上前自稱「與妳有緣」，以幫忙算命為由搭訕，然後突然向女高中生求愛，要她當他女朋友，兩人可同居，女學生嚇到想離開現場，柯卻強拉手腕不讓她走；台中地檢署昨依妨害自由罪將柯翁起訴。

算命為由搭訕 強拉女學生

當初事發後，女學生立即向中市警局四分局報案，警方查獲偵訊柯翁時，他承認搭訕和強拉，但未吐露動機，僅稱女高中生沒有表示「不舒服、被冒犯」；本件性騷擾案，也另送台中市政府裁罰中。

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起訴書指出，當時柯翁站在國小旁的路口，數分鐘後，見穿便服的女生獨自走來，他先遞上名片搭訕，自稱精通命理，可幫她算命，又說「我與妳有緣分」，詢問對方身分及職業，女生說自己念高中，要去補習，此時柯突然開口示愛。

涉妨害自由罪 柯翁遭起訴

女學生大驚，急著想走開，柯抓住她的左臂與左腕，女學生不斷掙扎、後退及閃躲，堅稱要去補習，經她極力抗拒，柯才放手。台中地檢署認定柯翁的強拉行為觸犯妨害自由罪章的強制罪，且被害人未滿18歲，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重量刑。

據轉述，該名長髮女學生戴眼鏡，非美艷類型，但清秀白淨，神韻似有「空靈系女神」、「國民女友」之譽的日本女星蒼井優；蒼井優曾主演2006年上映的電影「扶桑花女孩」，飾演高中生。

台中市72歲柯姓老翁見年僅17歲的女高中生，貌似日本女星蒼井優（見圖，取自網路），竟上前搭訕並強拉。

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