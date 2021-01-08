肯定特赦建議》防長照悲歌 民間團體籲政府細究關心

新北市陳姓老翁悶死腦性麻痺的女兒，台北法院提出特赦建議，民間團體普遍認為值得肯定。（資料照）

2021/01/08 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕對於法院判決如此刑度及提出特赦建議，民間團體普遍認為值得肯定，但要防範類似事件一再發生，應該從根源探討，包括現有長照資源是否獲得有效傳遞、若長照家庭不願使用長照資源又該如何陪伴及關懷等，都有賴政府相關單位重視，並且深入關心。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧舉雙手贊成特赦的看法，他同時建議未來在法律上，對於這種類型的家暴案件，能夠抽離一般家暴的認定，獨立去審視。

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資源有效進入 才能防憾事

陳景寧提到，並非端出各種長照資源就能解決問題，根據家總資料顯示，目前國內約有80萬個長照家庭，其中約有3成、亦即20幾萬個長照家庭不願去使用現有長照資源，自己獨力扛起照顧重擔，且這些家庭都隱藏在社區深處，與外界聯繫相對也較少，社會及政府單位應該對這類家庭多加陪伴、花時間關心，讓資源有效進入，才能防止憾事一再發生。

雙福基金會執行長陳建州也對法官做出這樣判決及建議，給予肯定。他指出，此個案屬於長照眾多面向中「喘息」方面的問題，造成這樣的結果，應細細探究其原因防範，包括現有長照資源是否為此家庭知悉、地方基層村里幹部是否掌握到家庭狀況、地方社政單位或家庭服務中心是否發揮應有功能，都值得有關單位進一步瞭解。

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