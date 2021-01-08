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    首頁　>　社會

    父悶死照顧50年腦麻女 法官建請總統特赦

    新北市78歲陳姓老翁悶死長年照料罹患腦性麻痺的女兒，台北地院法官昨依家暴殺人罪從輕量處法定最低刑度2年6月，並建議檢方不執行發監，若須發監，希望總統給予特赦。（資料照）

    新北市78歲陳姓老翁悶死長年照料罹患腦性麻痺的女兒，台北地院法官昨依家暴殺人罪從輕量處法定最低刑度2年6月，並建議檢方不執行發監，若須發監，希望總統給予特赦。（資料照）

    2021/01/08 05:30

    不忍女兒疼痛 為她解脫

    〔記者張文川／台北報導〕新北市新店區78歲陳姓老翁長年照料罹患腦性麻痺的女兒，因不忍見女兒牙痛徹夜哀號，決定與女兒一同結束人生，以棉被悶住女兒口鼻斷氣後，再吞藥尋短，妻子發現報警救回丈夫；台北地院考量陳翁相當疼愛女兒，之前已悉心照顧50年，一時失慮才終結女兒性命，情堪憫恕，昨依家暴殺人罪從輕量處法定最低刑度2年6月，並建議檢方不執行發監，若須發監，希望總統給予特赦。

    再吞藥尋短 妻報警救回

    合議庭法官林孟皇、趙書郁、林柔孜在判決書中強調，陳親手終結愛女生命，餘生將始終受「良心監牢」禁錮，檢方將來定讞執行時，應注意陳翁年紀與健康，是否有必要入監服刑才能獲矯正；若不符合監獄行刑法拒絕收監的要件，建議總統考慮發布特赦令，以緩和執行徒刑的苛酷。

    情堪憫恕 法官從輕判刑

    2020年2月29日晚間，陳翁不忍50多歲女兒因牙痛而徹夜痛苦哀號，考量女兒長期服用鎮定劑，恐無法麻醉拔牙，且時值武漢肺炎最嚴峻時期，忌憚去醫院，遂萌生灰色念頭，以結束女兒痛苦。

    建議檢方 不執行發監

    院檢偵審時，陳翁皆感到無比後悔，泣訴過錯，陳妻和子女也求情，請求從輕量刑。北院認定，陳翁的女兒無意自盡，也未囑託或允諾父親幫她了結生命，不適用「謀為同死」免刑規定；陳犯案時辨識能力未欠缺或顯著降低，不減刑；不過陳送醫清醒後，於員警未發覺犯罪前經妻問出女兒死因時即自首，可減刑。

    合議庭認為，陳翁殺女行為確屬不該，但肯定他親力親為照顧女兒50年，若非疫情影響他對送醫的判斷，仍會繼續無私照顧，認定情輕法重、情堪憫恕，故從輕量處最低刑期。

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