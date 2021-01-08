處罰蒐證女 法界：違反比例原則

表格

2021/01/08 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕針對製藥廠女性員工遭到主管性騷擾，向公司申訴未果，帶手機入廠蒐證成功，卻被公司以違規攜帶手機為由記小過。專辦婦幼案件的檢察官聽聞後，直呼公司重懲「極度不妥」，曾任性平委員的律師廖芳萱也直言「記小過太重！」違反比例原則，公司應重新審思。

申訴非空穴來風

該名檢察官表示，「性自主權」是憲法所保障的權利，女員工因為申訴未果，為了蒐證，不得不攜帶手機進廠，目的並非竊取營業秘密或拍攝製藥流程，而是為了保護免於干擾的性自主權，具有正當理由，公司明知此事，仍下重手懲處，極度不妥。

請繼續往下閱讀...

公司性平認識不足

他指出，本案有兩名女員工申訴同一主管，顯示非空穴來風，但公司接獲申訴後，竟是請女員工調職，顯然對「性別工作平等法」之立法精神認識不足，縣市主管機關可促其改善。

另一名檢察官說，性平法與性騷擾防治法均要求超過30名員工的企業，應制定防止性騷擾的規定與申訴處理流程，藥廠若未規定員工應如何蒐證自保，逕以其違規帶手機就開罰，不只有違程序正義，也重傷企業形象。

律師廖芳萱認為，縱使女員工違規，但藥廠考量其目的並不是要竊取公司內部訊息，而是蒐證性騷，應給予符合比例原則的懲處，例如口頭警告或申誡，並非一下子就記小過，侵害工作權甚鉅。

廖芳萱建議，員工遭到性騷，而公司又禁止攜帶手機時，可改用錄音筆等器材蒐證，避免被懲處。跟公司申訴後，如果再被騷擾，除了可向縣市政府申訴，對加害者提告，也可依照性平法向公司求償。

她強調，雇主接獲申訴，不得對申訴者做出任何不利處分，否則會被裁罰30萬元罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法