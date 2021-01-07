旭富反應爐過熱釀災 列工安重大職災送辦

旭富製藥大火，廠房2樓配藥反應爐為起火點。（資料照）

2021/01/07 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕曾名列「防疫國家隊」的桃園市蘆竹區旭富製藥公司廠區，去年12月20日火災釀1死1傷，還延燒3日波及鄰廠，桃園市府消防局、勞動檢查處災後調查，確認旭富廠內的第3區金屬鈉儲放場隔壁廠房2樓配藥反應爐為起火點，起因為溫度過高起火爆炸，已依工安重大職災報告將旭富移送桃園地檢署偵辦。

勞檢處官員表示，旭富製藥廠大火，已被列為工安重大職災事件，正在鑑定廠區起火爆炸是否導因於製程反應，預計20日前提出完整調查報告。

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針對旭富製藥對金屬鈉數量有所隱瞞，核准每日處理200公斤，卻在現場存放1050公斤，消防局已依公共危險物品相關規定開罰10萬元，另因業者隱匿資訊而提高了救災風險，也違反消防法，重罰60萬元。

消防局第二大隊長殷明坤說，消防局於旭富火災後，多次派員到火場鑑識，確認爆炸起火點在廠區的第3區金屬鈉儲放場隔壁廠房2樓配藥反應爐，起因疑為反應爐溫度過高，爆炸引發大火。

據了解，配藥反應爐設定的溫度上限為攝氏150度，旭富製藥通常透過電腦將溫度控制在120度以下，當天溫度雖一度上升到攝氏135度，仍在上限範圍內，為何會引起爆炸，將由桃園地檢署與勞檢處深入追查；至於葬身火窟的菲律賓籍移工，案發時人在廠區1樓工作，與配藥反應爐異常爆炸無直接關係。

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