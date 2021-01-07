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    首頁　>　社會

    旅美退休財經分析師 返台被騙匯7500萬

    高雄銀行行員曾勸阻，趙男仍臨櫃匯出7.5萬美元。（記者陳文嬋攝）

    高雄銀行行員曾勸阻，趙男仍臨櫃匯出7.5萬美元。（記者陳文嬋攝）

    2021/01/07 05:30

    返台繳稅 接到詐騙電話

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕旅美趙姓退休財經分析師去年10月回台，接到詐騙集團用詐領健保費的老哏騙他，要監管資金調查，趙男被騙7.5萬美元，趙男返美後，詐騙集團持續以LINE要求趙男匯款，趙男又匯款18筆共257萬美元，直到2個月後，才驚覺受騙，總計被騙換算台幣達7500萬元，趙男已向美國警方報案，高雄市鳳山警方清查帳戶，鎖定對象追緝中。

    回美後 陸續又匯18筆錢

    警方調查，趙姓退休財經分析師（73歲），長年旅居美國，去年10月返台繳稅，住在鳳山區老家，接到詐騙集團電話，對方假冒調查局人員、檢察官，誆騙趙男涉嫌詐領健保費，要監管他的資金調查。

    趙男信以為真，10月27日先到鳳山區青年路高雄銀行，臨櫃匯款7.5萬美元，行員一度勸說未果，仍匯到對方香港指定帳戶；沒想到趙男返回美國後，詐騙集團持續以LINE要求趙男匯款，趙男仍未察覺受騙，陸續匯款18筆，累計257萬美元，到對方香港指定帳戶，最後一筆是去年12月22日。

    2個月後 才發覺怪怪的

    趙男直到2個月過後，近來才察覺有異，從美國致電與家人討論，家人告訴他遇到詐騙集團，才驚覺自己被騙，總計損失264.5萬美元，換算台幣高達7500萬元，於是向警方報案，盼儘速阻詐追回鉅款。

    趙男除了向美國警方報案，他的妹婿於去年12月27日向高雄市警方報案，再單一窗口轉到鳳山警分局偵辦。

    錢都進了香港境外帳戶

    警方查出19筆匯款帳戶，全是香港境外帳戶，根據其中1筆7.5萬美元款項，已展開匯款帳戶清查，發現是1名吳姓男子所有，但仍是香港境外帳戶，全案將報請刑事局偵辦，全力追緝中。

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