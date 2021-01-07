正義哥自費百元 垃圾寄還亂丟者

張姓店員在垃圾裡找出帳單，去超商自費100元郵資將垃圾寄回去，希望遏止任意棄置行為。（記者林欣漢翻攝）

2021/01/07 05:30

心疼基隆外木山遭污染

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市外木山湖海路一處地點，常被沒有公德心的民眾亂丟垃圾，雖然市府立牌警告並裝設監視器，但亂象依舊；附近咖啡店的張姓男店員氣到破袋檢查後，找到有住址的帳單，到超商自費100元「把垃圾寄還給對方」，正義感獲得很多人的讚許。他表示，環境要靠大家維護，每個人少丟1包垃圾，環境就不會髒亂；他謙虛地說，自掏腰包100元寄還垃圾沒有什麼，希望讓對方感同身受，如果用100元可以喚醒丟垃圾者的公德心，這就值得了。

盼讓亂丟者感同身受

當地施姓居民表示，外木山這處髒亂點在早期曾有垃圾子母車，10多年前實施垃圾不落地政策後就撤走，但仍有不少缺乏公德心的民眾繼續亂丟垃圾，外地遊客看到垃圾成堆也有樣學樣亂丟，久而久之造成環境髒亂、臭味四散，清潔隊員常來清理。

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在附近咖啡店工作的張姓男店員氣憤地說，每天都有人來亂丟垃圾，有民眾甚至開車來，搖下車窗後就公然甩出一包垃圾，隨即揚長而去，垃圾散發的惡臭讓人受不了，也吸引流浪狗成群結隊前來咬食，環境弄得很髒亂。

氣好言相勸 有人仍不理

張男表示，看到市府環保局立牌警告及監視器都發揮不了嚇阻作用，他也曾經婉言提醒亂丟垃圾的民眾，這裡有監視器，小心被拍攝取締，但大多對他的好言相勸置之不理、照丟不誤，他內心很難過，因此才想「自力救濟」，日前到場清理垃圾時，發現1袋垃圾內有帳單的信封，上面還有地址，他突然有「物歸原主」、「讓對方也感同身受」的想法，他重新將垃圾打包好，再到超商自費一百元郵資寄還給對方，只希望自己小小的動作能夠在社會發揮一些影響力，也喚醒亂丟垃圾者的良知。

環局電眼 已揪百件違規

基隆市環保局表示，這處髒亂點長期被亂倒垃圾，去年7月裝設24小時監視器，並設置禁止傾倒垃圾的警告牌，至今已依廢棄物清理法告發100件左右，會加強垃圾破袋檢查、揪出沒有公德心的人。

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