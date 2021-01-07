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    自由日日shoot》律師︰自白涉毒若無實證 難起訴

    律師說法示意圖

    律師說法示意圖

    2021/01/07 05:30

    〔記者吳昇儒、邱俊福、王冠仁／新北報導〕前年才從警專畢業分發任職的郭姓警員，個性內向、公餘愛上網，4日休假與網友約在台北市西門町一家商旅交誼，對方拿出一針藥劑說是「好東西」會很high，他禁不住鼓吹讓對方給他打了一劑，等網友一走突然害怕起來，擔心會出事及違反警紀，立即通報上級，再直奔附近警所自首，最後還在良心譴責下請辭獲准。

    29歲郭員前年分發到新北市警交通大隊瑞芳分隊服務，表現中規中矩，無突出表現、也無重大疏失。因單身關係，下班後常和網友互動，日前和網友在商務旅館見面，過程中網友拿出針筒，只說「是好東西喔」，他在聚會氛圍下讓對方把液體針劑打進手臂。

    不久郭員感覺有些恍惚，開始害怕起來，一方面對方根本沒告訴他是什麼毒品，加上自己身為警職，卻可能就此染毒。因網友已離開，他在不安的內心驅使下先打電話給長官，再打110及就近到附近派出所自首，跟值班警員說「我可能用了毒品」。

    瑞芳警分局幹部趕來，會同受理警所了解情況，當時郭身上沒有任何藥品、殘渣及注射器，警方透過郭的手機聯繫網友，始終聯繫不上，無法得知郭到底被打了什麼藥劑或是毒品，只能循程序採驗，等化驗結果出來，若確有毒品反應，即函送法辦。

    瑞芳警方說，對於同仁疑似涉毒事件，持續釐清中，該同仁因聽信網友鼓吹施用不明液體，事後十分懊悔。分局表示，檢驗結果還沒出來，但郭深感自己不適任警職而請辭，分局將視後續調查結果，追查相關人員行政責任。

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