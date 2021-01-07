為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》下屬出3包 隊長屹立不搖 搶功？模範警破格駁回

    白河警分局偵查隊接連出包

    白河警分局偵查隊接連出包

    2021/01/07 05:30

    記堂源因炸彈案提報破格

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警白河分局偵查隊長記堂源，2年前參與破獲國民黨部遭放炸彈案有功，榮獲「全國模範警察」及提報破格升遷，但接下來該偵查隊接連出包，陸續發生嫌犯脫逃、小隊長酒駕及毒品情報疑遭洩密案；基層員警不敢相信隊內出了3大包，隊長依然安坐其位，還有基層酸說：「當初逮炸彈犯又不只隊長一人，報請破格的只有他」，果不其然，日前破格案被警政署駁回。

    基層︰逮炸彈犯不只隊長

    最近台南警界再傳，警界高層其實想將記堂源拔官，卻有「外力」介入，市警局昨表示：「沒有這回事。」話雖如此，但南警圈始終傳言不斷，基層甚至言之鑿鑿地說：「有關係就不會有事！」記者多次聯繫記堂源，電話一直關機，迄昨深夜仍聯繫不上。

    國民黨台南後壁區黨部2019年被放置「撒旦之母」炸彈，造就記堂源獲「全國模範警察」殊榮；不少基層員警卻說，當時攻堅逮人的不只他，但最好的都是他拿去，這和搶功有何不同。也因如此，地方上有仕紳大老呵護記的傳言，不脛而走。

    傳有仕紳大老呵護

    隊長得到了全國模範警察及提報破格的機會，但他的偵查隊卻連連出包，且一樁樁都是內部檢舉。先是去年7月，警方拿腳鐐去銬黃姓酒駕犯的手，被他輕鬆脫下逃出偵查隊，事後分局滅火稱，隊上在辦他案，手銬不足，才用腳鐐代替，未料黃手腕細讓他脫困；記堂源被記一支申誡薄懲。

    同月南市警一分局發生警官酒駕事件，時任局長周幼偉說重話，再有官警酒駕就連坐處分上級；隔月周幼偉調任警政委員，白河分局偵查隊又傳出小隊長酒駕，局方稱，俟小隊長判刑確定再處分直屬長官。

    到了年底，台南地檢署指揮偵辦毒品案，竟傳有小隊長將情報告知嫌疑人，檢方氣得公開稱要查辦洩密案。雖然偵查隊連3次出包，內部管理疏失嚴重，但除了記員的破格案駁回，他仍穩坐隊長位。

    台南警局駁斥高層施壓

    據稱，南警內部有人明確建議調整記堂源，但就在局內檢討調職案的同時，也傳出外部人士向南警高層施壓。市警局駁斥此說，表示記堂源職務還在檢討中，如果有管理疏失會依規定處理。

    台南市警白河分局偵查隊長記堂源，2年前參與破獲國民黨部遭放炸彈案有 功，榮獲「全國模範警察」，日前破格升遷案被警政署駁回。 （資料照）

    台南市警白河分局偵查隊長記堂源，2年前參與破獲國民黨部遭放炸彈案有 功，榮獲「全國模範警察」，日前破格升遷案被警政署駁回。 （資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》督察系統失靈 「買春所長」是誰查不出
    2021/01/07 05:30

    自由日日shoot》督察系統失靈 「買春所長」是誰查不出
    自由日日shoot》挨毒針出包自首 菜鳥警愧疚請辭
    2021/01/07 05:30

    自由日日shoot》挨毒針出包自首 菜鳥警愧疚請辭

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    自由日日shoot》律師︰自白涉毒若無實證 難起訴
    2021/01/07 05:30

    自由日日shoot》律師︰自白涉毒若無實證 難起訴
    自由日日shoot》狂歡衝動施用毒品 補充水分儘速就醫
    2021/01/07 05:30

    自由日日shoot》狂歡衝動施用毒品 補充水分儘速就醫
    社會今日熱門
    侵占手機被抓 粗工：忙著找工作 沒空交出
    2021/01/06 06:16

    侵占手機被抓 粗工：忙著找工作 沒空交出

    高市民宅火警 27歲女疑跳樓逃生 傷重不治
    2021/01/06 07:09

    高市民宅火警 27歲女疑跳樓逃生 傷重不治 影片

    半夜開車恍神撞招牌 1家4口全送醫
    2021/01/06 07:20

    半夜開車恍神撞招牌 1家4口全送醫

    國道3嘉義系統交流道匝道前大貨卡自撞內側護欄 交通壅塞兩小時
    2021/01/06 09:14

    國道3嘉義系統交流道匝道前大貨卡自撞內側護欄 交通壅塞兩小時

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播