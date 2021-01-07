自由日日shoot》下屬出3包 隊長屹立不搖 搶功？模範警破格駁回

白河警分局偵查隊接連出包

2021/01/07 05:30

記堂源因炸彈案提報破格

〔記者王捷／台南報導〕台南市警白河分局偵查隊長記堂源，2年前參與破獲國民黨部遭放炸彈案有功，榮獲「全國模範警察」及提報破格升遷，但接下來該偵查隊接連出包，陸續發生嫌犯脫逃、小隊長酒駕及毒品情報疑遭洩密案；基層員警不敢相信隊內出了3大包，隊長依然安坐其位，還有基層酸說：「當初逮炸彈犯又不只隊長一人，報請破格的只有他」，果不其然，日前破格案被警政署駁回。

基層︰逮炸彈犯不只隊長

最近台南警界再傳，警界高層其實想將記堂源拔官，卻有「外力」介入，市警局昨表示：「沒有這回事。」話雖如此，但南警圈始終傳言不斷，基層甚至言之鑿鑿地說：「有關係就不會有事！」記者多次聯繫記堂源，電話一直關機，迄昨深夜仍聯繫不上。

請繼續往下閱讀...

國民黨台南後壁區黨部2019年被放置「撒旦之母」炸彈，造就記堂源獲「全國模範警察」殊榮；不少基層員警卻說，當時攻堅逮人的不只他，但最好的都是他拿去，這和搶功有何不同。也因如此，地方上有仕紳大老呵護記的傳言，不脛而走。

傳有仕紳大老呵護

隊長得到了全國模範警察及提報破格的機會，但他的偵查隊卻連連出包，且一樁樁都是內部檢舉。先是去年7月，警方拿腳鐐去銬黃姓酒駕犯的手，被他輕鬆脫下逃出偵查隊，事後分局滅火稱，隊上在辦他案，手銬不足，才用腳鐐代替，未料黃手腕細讓他脫困；記堂源被記一支申誡薄懲。

同月南市警一分局發生警官酒駕事件，時任局長周幼偉說重話，再有官警酒駕就連坐處分上級；隔月周幼偉調任警政委員，白河分局偵查隊又傳出小隊長酒駕，局方稱，俟小隊長判刑確定再處分直屬長官。

到了年底，台南地檢署指揮偵辦毒品案，竟傳有小隊長將情報告知嫌疑人，檢方氣得公開稱要查辦洩密案。雖然偵查隊連3次出包，內部管理疏失嚴重，但除了記員的破格案駁回，他仍穩坐隊長位。

台南警局駁斥高層施壓

據稱，南警內部有人明確建議調整記堂源，但就在局內檢討調職案的同時，也傳出外部人士向南警高層施壓。市警局駁斥此說，表示記堂源職務還在檢討中，如果有管理疏失會依規定處理。

台南市警白河分局偵查隊長記堂源，2年前參與破獲國民黨部遭放炸彈案有 功，榮獲「全國模範警察」，日前破格升遷案被警政署駁回。 （資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法