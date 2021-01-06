商業法院只收新案 企業購併也適用

（資料照）

2021/01/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕掏空公司或財報不實等與公司治理有關的商業事件，因案情複雜，審理曠日廢時，等到三審終結經常已過了好幾年，讓受害股東無語問蒼天。2017年司改國是會議決議設立商業法院，定為二級二審，由具有金融專業知識的商業法官審理，速審速結；為避免與舊制審級發生衝突，7月上路後只收新案，不收已繫屬法院的案件，故7月前的提告案，仍循舊的三級三審民事程序審理。

與公司治理有關的案件，只要訴訟金額達1億元以上，就可進入商業法院；此外，公開發行股票公司的董事會決議，若有股東認為公司被人併購，對於收購價不滿意等情，亦可聲請商業法院裁定合理股價，保障權利，不再像過去只能被動任高層宰割。

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還有，即使公司的股票未公開發行，但資本額高達5億元，且母公司為上市櫃公司，其股東只要認為權益受害，例如：提案權被剝奪等，同樣可請求商業法院審理。

司法院提醒，商業法院只審理和「公司治理」有關的案件，如果是有價證券詐欺、財報不實、違法公開收購、操縱市場、短線交易、內線交易、不合營業常規交易、違法貸款或提供擔保等億元級賠償案件，及上市櫃公司股東向公司或負責人求償，還有股東會或董事會決議效力等案件，乃至於兩間公司的交易契約出了問題，即使金額破億，仍要循現行的民事訴訟程序處理。

比如「康友KY」掏空案，過去股價達500元，老闆黃文烈曾在股東會說明公司財務狀況佳，未料不久就失聯，爆發中國債主隔海索債、公司高層集體出走，以及檢調查出會計師不實簽核等；類此案件，受害股東可集體委請投保中心7月後再向公司或負責人提告，屆時可由商業法院審理，速審速結。

至於大同經營權之爭、SOGO經營權之爭、樂陞案坑殺投資人等案，已繫屬法院，須依現行的民事訴訟審級進行。

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