猥褻少女又撿屍友人 前首席小號演奏家判3年2月

前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇。（取自台北愛樂管弦樂團部落格）

2021/01/05 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇

，曾因猥褻國中女弟子獲緩刑定讞。豈料鄭又被控去年撿屍女友人，還不顧女子「痛醒」拒絕性侵；士林地院審酌鄭未記取前案教訓再犯本案，依強制性交罪判刑3年2月。

請繼續往下閱讀...

鄭2013年6月20日晚間6時許，因少女到他家學習吹小號，並說自己左肩、左手不舒服，鄭藉機瞎掰「神經會互相傳導」，隨後伸手觸摸少女左胸下緣，並撩起少女上衣至整個露背，再跨坐少女後面，用雙手摸乳數秒；鄭在審理期間因有悔意，並與少女及其父母達成調解，獲得原諒，被判6月徒刑，緩刑3年定讞。

但鄭未記取教訓，再被控去年5月1日晚間，與本案受害女子等人赴KTV飲酒聚會後，搭車返家途中見女子酒醉不省人事，竟未護送女子返回住處，反而帶到摩鐵性侵，鄭到案後承認犯行。

士院審酌鄭與女子僅是普通朋友，明知女子酒醉意識不清，竟為滿足自身慾望趁機性侵，見女子痛醒拒絕，仍未予理會，戕害女子身心健康，導致女子身心不可磨滅的創傷，且女子因故去世前，仍飽受性侵所苦，未曾原諒鄭。

士院認為，鄭雖因賠償女子母親100萬元達成和解，然而，鄭未記取教訓再犯本案，堪稱惡性重大，無任何情堪憫恕或宣告緩刑餘地，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法