為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    猥褻少女又撿屍友人 前首席小號演奏家判3年2月

    前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇。（取自台北愛樂管弦樂團部落格）

    前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇。（取自台北愛樂管弦樂團部落格）

    2021/01/05 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕前台北市立交響樂團首席小號演奏家鄭鍇

    ，曾因猥褻國中女弟子獲緩刑定讞。豈料鄭又被控去年撿屍女友人，還不顧女子「痛醒」拒絕性侵；士林地院審酌鄭未記取前案教訓再犯本案，依強制性交罪判刑3年2月。

    鄭2013年6月20日晚間6時許，因少女到他家學習吹小號，並說自己左肩、左手不舒服，鄭藉機瞎掰「神經會互相傳導」，隨後伸手觸摸少女左胸下緣，並撩起少女上衣至整個露背，再跨坐少女後面，用雙手摸乳數秒；鄭在審理期間因有悔意，並與少女及其父母達成調解，獲得原諒，被判6月徒刑，緩刑3年定讞。

    但鄭未記取教訓，再被控去年5月1日晚間，與本案受害女子等人赴KTV飲酒聚會後，搭車返家途中見女子酒醉不省人事，竟未護送女子返回住處，反而帶到摩鐵性侵，鄭到案後承認犯行。

    士院審酌鄭與女子僅是普通朋友，明知女子酒醉意識不清，竟為滿足自身慾望趁機性侵，見女子痛醒拒絕，仍未予理會，戕害女子身心健康，導致女子身心不可磨滅的創傷，且女子因故去世前，仍飽受性侵所苦，未曾原諒鄭。

    士院認為，鄭雖因賠償女子母親100萬元達成和解，然而，鄭未記取教訓再犯本案，堪稱惡性重大，無任何情堪憫恕或宣告緩刑餘地，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    PTT發文恐嚇血染跨年夜 刑事局高雄逮疑幕後藏鏡人
    2021/01/04 06:22

    PTT發文恐嚇血染跨年夜 刑事局高雄逮疑幕後藏鏡人

    台66線楊梅段遊覽車與5小客車追撞 玻璃碎成蜘蛛網
    2021/01/04 06:11

    台66線楊梅段遊覽車與5小客車追撞 玻璃碎成蜘蛛網 影片

    台南安南區民宅失火 1男臉灼嗆傷送醫
    2021/01/04 07:51

    台南安南區民宅失火 1男臉灼嗆傷送醫

    計程車載山老鼠被扣押 運將以罹癌回診、驗車到期兩度聲請發還均遭駁
    2021/01/04 08:37

    計程車載山老鼠被扣押 運將以罹癌回診、驗車到期兩度聲請發還均遭駁

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播