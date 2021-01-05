台電貪心女課長吞3010萬 得吐3200萬 退休金泡湯

台電綜合研究所外觀。（取自台電綜合研究所官網）

2021/01/05 05:30

〔記者溫于德、黃佩君／台北報導〕台電綜合研究所供應組前財務女課長姜清鳴，在任內近11年，以「螞蟻搬象」手法，A走台電3010萬餘元公款，直到2017年退休才停止。台北地院刑事庭考量她自首，依44個業務侵占罪併判3年4月，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬餘元確定；由於姜女已先歸還台電983萬餘元，北院民事庭去年底判姜應賠償台電2291萬餘元，姜女A錢下場，除了要吐回3200多萬元，還得面臨台電追回退休金。

姜清鳴任職台電逾10年，2005年7月起，擔任綜合研究所供應組財務課長，負責將合作廠商繳交用以委託試驗、技術服務等費用彙整、統計後，交由財務課出納人員，由出納人員將錢存到台電專屬帳戶。

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但姜疑因買賣不動產及投資缺乏資金，自2006年7月10日起，至2017年2月13日，以「螞蟻搬象」手法，共計44次填製取款、匯款、存入單據，將公款轉入個人或子女等帳戶後侵占入己，總計不法所得3010萬餘元。

姜於2017年7月1日退休，接任的課長發現姜移交的帳戶不清，向上舉報，台電對帳後驚覺有異，準備提出刑事告訴；姜同年9月15日先在律師陪同下赴警局自首，姜被起訴。

北院刑事庭認為，姜罔顧台電對她的信任，利用近11年時間，挪用3010萬餘元公款，導致台電損失嚴重，犯後還未賠償和解，但考量姜自首並歸還台電983萬餘元，就44次犯罪均判得易科罰金刑，裁定應執行3年4月徒刑，得易科罰金120萬元，並追徵犯罪所得2027萬餘元確定。姜另民事被判賠2291萬餘元。可上訴。

刑事無財物沒收改用「追徵」

為何姜刑事已被判追徵，民事又判賠，律師廖芳萱解釋，刑事庭通常會判決「沒收」犯罪所得，若無財物可「沒收」時，則改用「追徵」一詞，代表被告必須繳給法院所命對象，通常為地檢署，再由地檢署發還給債權人；以本案來說，姜若有錢可償還台電，須透過北檢發還，而發還金額則可抵扣民事判賠金額，若不足額，仍須另外給付完畢。

台電則表示，姜清鳴在2017年屆齡退休後，案件才爆發，當時已給付退休金，案件爆發後，台電已將其離職原因自退休改為免職，待判決定讞，將追回其退休金。

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