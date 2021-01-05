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    首頁　>　社會

    砍5刀再狂追刺頸 醋男當街殺了心上人

    李女被刺5刀後奮力奔逃200公尺，仍被梁男追上，再刺頸一刀亡。（民眾提供）

    李女被刺5刀後奮力奔逃200公尺，仍被梁男追上，再刺頸一刀亡。（民眾提供）

    2021/01/05 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕在南投某長照機構擔任司機的57歲男子梁欽雄，心儀一名離婚並與前夫育有一女的42歲中國籍李女，梁跨年夜疑不滿李女找別的男人開車，載她和女兒去玩，元旦到李女工作的草屯鎮某卡拉OK店附近埋伏，在碧興路硬拉李女上車不成，拿出檳榔刀猛刺其腹部及身體5刀，梁的友人一度拉住他，李女負傷奔逃，梁男失心瘋追了近200公尺，再往李女左頸砍1刀，致李女頸動脈出血，送醫不治。

    跨年如何出遊 種嫌隙

    梁男案發9小時後落網，南投檢方複訊後依殺人罪嫌向地院聲請羈押禁見，地院裁定收押未禁見。檢察官和法醫今天將解剖遺體，釐清死因。

    據透露，李女與前夫所生的女兒相約，元旦連假到南投縣相聚，跨年夜當晚，李女想請梁男開車帶母女出遊，梁男回應「我沒有車」，李女隨即打電話給另名男子，探詢可否開車載她和女兒，李女此舉讓梁男大為光火，兩人當晚大吵一架。

    元旦下午1時多，李女準備到卡拉OK店上班，梁男由友人開車搭載到卡拉OK店附近，車才停在碧興路，李女正好走來，梁男上前就要強拉她上車，李女坐在地上不配合，梁男怒火中燒，隨即從口袋拿出檳榔刀，朝李女腹部和身體連刺5刀。

    友人制止 他掙脫追趕

    站在駕駛座門外的梁男友人，見梁男砍殺李女，火速將他拖走，梁男倒地褲子差點被脫下。

    李女見梁男被拖走，負傷奔逃，這時殺紅眼的梁男掙脫友人並狂追李女，追趕中還掉了1隻鞋。

    追了近200公尺，梁男拿刀朝李女左頸砍去，砍出長3.5公分、寬1.5公分的傷口，李女頸動脈破裂大量出血，送醫不治，檢警初勘這刀是致命傷。

    躲山區9小時 自行投案

    梁男行凶後逃離現場，當晚躲到集集的山區，警方掌握其行蹤，透過電話勸說出面投案，梁男現身隘寮派出所，由警方帶回草屯。

    梁男（取自臉書）的朋友看到他砍人，急忙將他拉住，梁男抵抗露出肚子，褲子也差點被脫下。（民眾提供）

    梁男（取自臉書）的朋友看到他砍人，急忙將他拉住，梁男抵抗露出肚子，褲子也差點被脫下。（民眾提供）

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