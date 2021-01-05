商家反彈 花蓮錄影取締違停暫停

花蓮警方在7處違停熱點設置科技執法設備，因「未設臨停卸貨區」，遭營業商家反彈，昨公告將延至4月執行。（記者王峻祺攝）

2021/01/05 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市區違停嚴重，警方1日大陣仗公告已在7處熱點設置科技執法設備，24小時錄影取證違規，當日立即試營運，預計10日起正式開罰，未料疑似事前配套不周，根本「未設臨停卸貨區」，遭營業商家反彈！昨下午政策急轉彎，由縣警局交通隊召開說明，強調會重新研議規劃卸貨區，違規停車自動偵測科技執法延至4月1日再上路，一口氣展延近3個月。

將規劃卸貨區 延至4/1上路

花蓮市中山路商家林立，不少駕駛貪圖方便，違規、併排停車狀況嚴重，縣警局向中央爭取300萬元經費，選定中山路沿線，包括中華路口、公正街口、公園路口、明智街口、建中街口及中正路口雙向等6個路段，共設置7組科技執法設備，24小時偵測，拍下畫面再經人工確認違規事實後開罰。本月1日公告將於10日起正式取締。

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未料公告不到4天，立刻引起沿線店家反彈，紛紛向縣議員陳情，表示「商品裝卸貨是日常，特別是金三角地帶，警方事前沒有規劃臨停卸貨區，若因單純裝卸貨臨停被取締，對店家及物流、送貨業者，將會產生重大衝擊，十分不公平。」

縣議員張美慧說，科技執法與建置臨停卸貨區配套措施必須同步上路，避免執法美意遭商家反彈。

花蓮縣警察局昨下午緊急召開說明，為避免影響商家及用路人權益後，會盡速邀集路權單位會勘研議規劃卸貨區，違規停車自動偵測科技執法設備的正式執法時間延後，改在4月1日再上路。

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