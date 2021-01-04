測前12秒噴氣喘藥 酒測值0.89毫克 無罪

蔡男涉酒駕遭攔查，酒精濃度超標被訴，經地院調查，他酒測前12秒噴了氣喘藥，有可能增高濃度，員警又未讓他漱口，認定有重大瑕疵，判決無罪。示意圖，圖中人物非新聞當事人。 （資料照）

2021/01/04 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓工人涉嫌酒駕遭攔查，酒精濃度高達每公升0.89毫克，被檢方依公共危險罪嫌起訴，橋頭地院調查發現，蔡男當著員警的面噴氣喘藥（含酒精成分），12秒後即進行酒測，有可能增高酒精濃度，且員警酒測前未讓他漱口，認定有重大瑕疵，因此判決蔡男無罪。

可能增高酒精濃度 又未讓他漱口

橋檢指出，2019年11月25日上午10點，蔡男在高雄市仁武區八德東路上一處工地飲用保力達藥酒。當天下午5點5分，他騎機車行經鳥松區公園路時，因臉色潮紅、行車搖晃而被警方攔查，警方發現他身上有酒味，進行吐氣酒測，酒精濃度達每公升0.89毫克，依公共危險罪嫌提起公訴。

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蔡男否認酒駕，他說，當天早上10點喝1杯保力達，下午被警方攔查前，有陸續嚼食檳榔，酒測前又噴了氣喘藥，酒測值可能因此超標，不然只喝1杯保力達，又工作一整天，酒測值不可能那麼高。

法官調查，據友華生技醫藥公司回函報告，氣喘藥每一噴霧劑量溶液所含乙醇（俗稱酒精）重量為6.96毫克，而每一噴霧劑量溶液總重量為7.08毫克，故乙醇濃度為98.31%，如噴入口腔後立即進行酒測，口腔內瞬間乙醇濃度的確會很高。蔡男使用氣喘藥後，不到15秒接受測試，有可能達到每公升0.89毫克的酒測值。

此外，依規定，警方應詢問受測者飲用酒類或其他類似物的結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測；而蔡男當著員警的面噴氣喘藥12秒後，即進行檢測，卻未讓他漱口，顯然有重大瑕疵，警方所測得之錯誤結果，有可能是口腔內殘留酒精引起，因而認定罪證不足。

某男涉酒駕遭攔查，酒精濃度超標被訴，經地院調查，他酒測前12秒噴了氣喘藥，有可能增高濃度，員警又未讓他漱口，認定有重大瑕疵，判決無罪。示意圖。 （資料照）

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