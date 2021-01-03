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    1.5秒猝不及防 撞死女童免賠

    僅1.5秒猝不及防！4歲愛女遭撞死，父母求償敗訴。（記者鄭淑婷攝）

    僅1.5秒猝不及防！4歲愛女遭撞死，父母求償敗訴。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/03 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大園區4歲賴姓女童，2017年7月間遭江姓男子駕駛的小貨車撞死，女童父母向江男及其所屬貨運公司求償。桃園地院法官認定，女童是突然橫越馬路遭撞，從她起步到被撞上，僅短短1.5秒，難認江男有「能注意卻未注意」之責，判決江男免賠。

    突然衝出 超出駕駛人反應時間

    桃院法官勘驗監視器紀錄，畫面顯示女童出門後，約1秒抵達路邊，隨即衝出、橫越馬路，下一秒就遭江男駕駛的小貨車撞上。法官認為，從女童有穿越馬路跡象到被撞上，即使折衷加上0.5秒邁步時間，前後也僅約1.5秒，短於文獻資料「95％的駕駛人可在1.6秒內對交通險境做出反應」時間；至於江男有無超速，也無相關證據，難以認定他有能注意而未注意之責。

    女童父母主張，2017年7月27日下午2點多，江男駕駛小貨車撞上他們的4歲女兒，女兒噴飛倒地，送醫後因顱內出血等情休克不治；女童父母質疑江男未注意車前狀況，逾50公里的車速也超速，其所屬貨運公司應負連帶責任，對2人共求償583萬餘元。

    江男辯稱，當時有看到女童在騎樓，那時他有減速，忽然間女童直接衝過來，因事發突然，他來不及煞車。貨運公司則主張，江男對本件車禍無過失，公司無須負擔連帶責任。

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