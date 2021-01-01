已兌三倍券外流 竟是運鈔車保全貪念

檢方將遭泡水絞碎炒醬油滅證的三倍券送交鑑定，確定含三倍券的防偽纖維與油墨。（記者張瑞楨翻攝）

2021/01/01 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中上月間發生2名歹徒持已兌付、蓋有銀行戳章的2張200元三倍券，透過買菸詐騙攤商，台中地檢署歷經半個多月偵辦，發現竟是2名糊塗保全，把一批已兌付三倍券運到台灣銀行報繳時，因包裝不符規定退件，2名保全更換包裝時，把一捆面額200元共100張的三倍券遺落運鈔袋中，公司同事、另一保全陳儀瑞發覺，拿走後將30張交給連襟與其表哥，2人拿去買菸，其餘泡水絞碎炒醬油滅證。檢方昨依業務侵占、贓物與詐欺等罪起訴3人。

全案當初發生後，檢警認定三倍券非偽造，因而全力追查嫌犯如何取得已兌付的三倍券，最後查出是台灣保全公司2名保全去年8月4日駕運鈔車，從新光銀行西屯分行運一批三倍券到台灣銀行台中分行解繳，但新光銀行用透明塑膠袋包裝三倍券，不符合台銀「非透明紙袋」規定。

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2名保全直接在台銀台中分行的走道上，更換三倍券包裝，重新封好後交給台銀台中分行，因三倍券的作業規範不需當場拆袋清點，故台銀人員沒察覺少了100張200元三倍券。這捆三倍券遺落於運鈔袋中，2保全把運鈔袋隨手放在運鈔車內。

事隔6天，34歲保全陳儀瑞因平常用的運鈔車故障，改換另輛運鈔車，發現後車廂運鈔袋內有一捆三倍券，拿去向張姓連襟炫耀，並給對方30張，張夥同表哥跑到檳榔攤買香菸。

中檢強調，3人犯行危害民眾對政府振興經濟的信心，擾亂我國金融社會秩序甚鉅，聲明加重量刑。

檳榔攤當時收到兩張已兌付的三倍券。（資料照）

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