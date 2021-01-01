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    拒檢撞警乘客中彈 3男到案全推給死者

    2警朝車輛連續開槍。（記者陳文嬋翻攝）

    2警朝車輛連續開槍。（記者陳文嬋翻攝）

    2021/01/01 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕〔記者陳文嬋、蔡清華、方志賢、吳書緯／綜合報導〕高雄市鳳山警方前夜攔查李姓通緝犯車輛，遭倒車衝撞，造成副所長吳建銘手部受傷，警方開11槍擊斃後座37歲吳姓男子，車上另3人棄車逃逸，昨晚陸續被捕到案，其中開車的44歲車主李姓竊盜通緝犯，把責任推給死者，辯稱是死亡的吳男要他衝撞警察。

    家屬要求調查開槍警

    吳男去年初因車禍腦部重創，差點喪命，未料不到1年卻因腦部中彈身亡，家屬昨天質疑警方未正確使用槍械，表示：「應是朝腰部以下開槍，為何頭部會中彈？」希望檢察官查明原因，給家屬交代。

    鳳山警分局長林依仰昨天指出，案發時，員警生命受到危害的緊急狀態下，才對空鳴槍後朝轎車右後輪射擊，初步判定符合警械使用條例，全案已報請檢察官進一步調查釐清責任。

    事發時，高市五甲派出所副所長吳建銘、員警董家和發現李男的車紅線違停，上前攔查時遭駕駛倒車衝撞，董員跳開、警用機車受損。吳對空鳴1槍，該車仍繼續衝撞，吳右手拇指受傷，2員合開10槍，該車仍逃離，警方1小時後尋獲該車，坐後座的吳男頭部中彈死亡，駕駛等3人棄車逃逸，其中一人拄枴杖，昨晚陸續被捕到案。

    警方在置物箱起出1把瓦斯手槍，查出死者和車主都是毒品治安人口，車主也是通緝犯。

    死者大姊說，吳男離婚，有一對念國小的兒女由前妻照顧，吳男是輕鋼架臨時工，前天下午出門說要找朋友，沒想到就天人永隔。葬儀社人員說，吳男去年初車禍病危，家屬聯絡他準備辦理後事，後來開腦手術後救回一命，但留下很多後遺症，行動也不方便。

    立法院昨天三讀通過刑法修正案，規定駕車衝撞警察等公務員、或攜凶器襲擊公務員，最重可處5年有期徒刑。未來若再發生類似撞警犯行，即可依新法從嚴究辦。

    市警局鑑識中心採證車輛有7處彈孔，其中1槍射穿後擋風玻璃，打中後座吳男後腦勺，當場爆頭死亡。（記者黃佳琳攝）

    市警局鑑識中心採證車輛有7處彈孔，其中1槍射穿後擋風玻璃，打中後座吳男後腦勺，當場爆頭死亡。（記者黃佳琳攝）

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