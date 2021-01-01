掐童壓入泳池2秒 警官被訴

去年7月網友PO文控訴男童被警官「往水裡壓」。（圖取自臉書「爆料公社」，記者李容萍翻攝）

2021/01/01 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新北市政府警察局瑞芳分局偵查隊長陳明宏去年7月25日帶兒女到桃園市中壢區1家游泳池游泳，因不滿6歲吳姓男童在兒童池朝其兒女噴水，竟掐住男童脖子並將他頭部壓入水中，民眾將目擊過程發布網路，網友撻伐陳某，警官身分也曝光；桃園地檢署日前從重依「成年人故意對少年傷害罪」將他起訴。

受害男童父親出面控訴，兒子在游泳池遭陳男壓入水中，現場泳客及救生員發現後，衝上前要求陳男放手，並將2人架開，陳才鬆手，兒子當時一直哭，話也說不清楚，後來得知陳男是警察，他不解，「警察不該是人民的保母嗎？」

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瑞芳偵查隊長為兒女出氣

陳明宏當時對外說明，他與兒女在兒童池休息，吳姓男童先是說他們講話很吵，後來拿水槍、浮板攻擊他們且制止不聽，他出手攔下男童時，在水中因重心不穩，男童才會進到水中，他立即將男童拉起，並用手提著脖子。

受害男童父親控告陳男殺人未遂、公然侮辱罪，陳也說要反告對方誣告、傷害及強制罪，不過後來未提告。

陳男在偵訊時承認相關行為，男童驗傷發現脖子有擦傷，檢方另勘驗泳池監視器畫面，陳確實有徒手抓住男童游泳圈及頸部，將其頭部壓入水中，整個過程約2秒，之後男童自行站起。檢方認為雙方互不相識、未有宿怨，難認有殺人未遂犯意，男童也記不起當時陳男罵他什麼，最後依成年人故意對少年傷害罪起訴。

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