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    史上最大詐貸 潤寅案重判// 楊文虎26年、王音之28年

    潤寅詐貸案 寫下4紀錄

    潤寅詐貸案 寫下4紀錄

    2021/01/01 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕法官重判史上最大詐貸案！潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，向十二家銀行詐貸四百七十億多元，並透過當過法官的黃呈熹律師協助逃亡海外。四十五名被告遭起訴後，台北地院以一年時間密集審理，昨天依違反銀行法、洗錢防制法等罪，將楊文虎判刑二十六年、併科罰金六億元，王音之二十八年、併科罰金六．五億元。

    楊併科罰6億 王罰6.5億

    潤寅千金楊宇晨獲判三年四個月、併科罰金一百五十萬元；楊文虎胞兄楊文海四年二個月；王音之胞弟王振賢三年二個月、併科罰金一百二十萬元；黃呈熹三年二個月、併科罰金一百二十萬元；協助洗錢及隱匿資料的水果行老闆蕭炯桂二年、併科罰金一百萬元；其餘被告分獲一年十個月至七年十個月不等徒刑，部分認罪獲緩刑。

    涉案五家公司以潤寅實業被科以五億元罰金最重，其次是易京揚實業三．五億元、星榮物流二．五億元、潤琦實業二億元、頤兆實業一億元。本件宣判創下詐貸案判決刑度最重、併科罰金最高等四項紀錄，不過，全案被告均可上訴。

    判決書指出，楊文虎夫婦自二○○八年起，以不實交易與借新還舊等方式向銀行詐貸，王音之雖陸續償還，仍滯欠四十三億多元。合議庭考量楊文虎夫婦等人犯行，導致銀行鉅額損害，嚴重破壞金融秩序及產業經濟，因此重判。

    楊宇晨的男友王威程，被控開設保管箱供楊女存放不法款項六百萬元，不過，合議庭認為王男事前不知是不法款項，成為本案唯一獲判無罪被告。

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