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    調查組長 被爆賣酒賺差價

    調查局表示，行政調查程序嚴謹，無刻意拖延。（資料照）

    調查局表示，行政調查程序嚴謹，無刻意拖延。（資料照）

    2020/11/01 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕本報接獲爆料，新北市調查處一名林姓組長，推銷一瓶嘉義某酒廠盜用局徽所製作的調查局紀念酒，並疑似抽佣，調查局去年獲報，等到今年林員的組長職期任滿卸職，才記2小過懲處。調查局解釋，行政調查程序嚴謹，無刻意拖延；新北市調處處長蔡文郎不願對此回應。

    爆料指出，調查局多年來的官方紀念酒，均委託金門或馬祖酒廠製作瓷瓶高粱系列，但調查局體系內，也有人推銷一款嘉義某酒廠生產的紀念酒，購買同仁多拿來贈送親友或有業務往來的民眾，新北市調處林姓組長就在自己服務的區域推銷該酒，疑似抽佣。

    任滿卸職記過

    有內部人士去年透過內部檢舉系統，舉報該瓶酒是嘉義某酒廠盜用調查局局徽製作。督察處立案調查，發現不只林姓組長涉入，中部也有同仁發生類似狀況。

    爆料稱，調查局處理此事低調，未追究酒廠責任，原本也擬記林姓組長1小過結案，後來到了今年林員任期屆滿，考績委員會才加重記2小過懲處。

    調查局回應，2013年間，嘉義縣調查站主任曾委請該酒廠製作紀念酒，授權使用局徽，到了2017年，林姓組長沿用該名義，請酒廠繼續生產及發行，酒廠沒有盜用局徽問題；此外，局內未明文禁止同仁使用局徽贈禮，因此在禮品上貼局徽，某種程度可被允許，林員未有違失。

    不過督察處約談數名新北市調處人員後，發現該瓶酒單價600元，林員揪團購買後以700元賣出，賺取差價，讓人觀感不佳，故移送懲處。

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