笑氣列管上路 致死最重判無期+罰千萬元

民眾使用氣球吸食笑氣，此舉有致命危險。（資料照，記者周敏鴻攝）

2020/10/31 05:30

開趴濫用屢傳奪命 國內首列管關注化學物質

〔記者羅綺／台北報導〕笑氣（一氧化二氮）在國內頻遭濫用，尤其年輕人開趴亂吸笑氣，已發生多次奪命事件，環保署昨公告「笑氣」為台灣第一個列管關注化學物質（指毒性化學物質以外之化學物質），即日起不但禁止於網購平台交易，業者製造、輸入、販賣、使用及貯存都要取得核可、申報運作資料，若發現民眾非法持有笑氣，可處3萬到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，更可最高處無期徒刑或7年以上徒刑，併科罰金最高1000萬元。

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環保署昨表示，11月1日起將會同經濟部、衛福部及警政單位等跨部會聯手管制笑氣，展開聯合稽查並加強輔導業者，全力防止笑氣遭不當濫用。

笑氣主要用於食品、醫療、工業用途，如製作咖啡奶泡、麻醉藥劑，或用於科技半導體產業；由於笑氣具有麻醉止痛效果，價格便宜且易取得，近年警政機關於夜店、旅館等場所查獲多起青少年吸食毒品時，發現併同吸食笑氣助興的案件。

業者交易紀錄需申報 避免流向不當用途

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，笑氣是「毒性及關注化學物質管理法」第一個加強管理的關注化學物質，將以核可、標示、逐筆網路記錄、按月申報、禁網路交易、禁無照運作等措施管制笑氣流向。

同時，除特定用途經同意，笑氣須添加具有惡臭味的「二氧化硫」，以遏止不當吸食情形。

環保署說明，工業用笑氣，在公告前已運作者，昨正式公告後須立即逐日逐筆記錄、網路傳輸、按月申報、禁止網購；明年5月1日前，須取得核可文件、完成標示「限工業用、禁止吸食」字樣、備妥安全資料表，及依規定添加二氧化硫。

網購平台不得販售 罰款6萬元起跳 按次罰

環保署並祭出重罰，即日起查緝發現民眾未依規定持有笑氣，依法可處3萬到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高處無期徒刑或7年以上徒刑，併科罰金最高1000萬元。若透過網購、郵購販售笑氣，平台業者也須負責任，將處以6萬到30萬元，並按次處罰。

環保署臨場輔導業者，圖為工業用1噸鋼瓶笑氣。（環保署提供）

笑氣管制裁罰表

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