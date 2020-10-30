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    台大研究生夜店喝茫 燒毛線毀6機車

    台大研究生涉嫌燒機車上的一條毛線，造成6部機車毀損。 （記者邱俊福翻攝）

    台大研究生涉嫌燒機車上的一條毛線，造成6部機車毀損。 （記者邱俊福翻攝）

    2020/10/30 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕就讀台灣大學光電研究所的25歲許姓研究生，昨天清晨與已畢業的彭姓同學前往夜店飲酒返家前，許生在巷弄見路邊停放的一輛foodpanda機車上有一條毛線，一時興起，涉嫌拿打火機點燃後離去，造成6部機車燒毀。台北市警局大安分局昨晚帶回2人，警訊時，許生頗為懊悔，表示當時看到火熄滅才離去，沒想到竟燒起來，還造成機車火警；訊後被依公共危險罪嫌函送法辦。

    警方調查，許、彭同為台大光電研究所同學，彭生已畢業，許還在就讀，2人前晚到夜店飲酒，昨清晨搭車返回許生位於北市大安區復興南路的巷內租屋處，2人在路邊下車後，先轉往超商買啤酒，喝完才散步回租屋處。

    走到巷口時，許生見一輛機車上有一條毛線，酒後乘興持打火機點燃，隨即離去，未料火舌竄起，延燒停放成一排的機車，居民聞到焦味打119。警、消趕抵將火勢撲滅，有5部機車被燒得半毀、1部坐墊燒毀。

    警方調閱監視器，查出許生所為，昨晚前往其租屋處帶回2人。許供稱，昨天中午看新聞報導才知闖禍，不知道該怎麼辦，自己平時見到毛線，就有想燒掉的習慣，當時點火看到熄滅後才離開。警方估算6車毀損，以每輛中古價3萬元計算，恐至少要賠償近20萬元。

    昨天下午位於北市信義區松勇路、松高路口的中油大樓旁，也發生路邊停放機車火警，瞬間濃煙沖天，消防員撲滅後估算，有26部機車全毀、6部半毀。警方過濾監視器，認定應是機車自燃，初步排除人為縱火。

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