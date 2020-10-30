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    男童騎滑步車遭輾斃 外傭、肇事駕駛都涉過失致死

    男童騎滑步車，遭休旅車輾壓不治。（記者彭健禮翻攝）

    男童騎滑步車，遭休旅車輾壓不治。（記者彭健禮翻攝）

    2020/10/30 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕孩童在馬路上出車禍，旁邊大人也有照顧不周的罪責！

    苗栗縣21歲越南籍幫傭，受陳姓夫妻之託照護2名幼子，黎氏帶這對小兄弟散步經過路口斜坡彎道時，讓4歲的男童哥哥自己騎滑步車過馬路，結果遭車輾斃；除了肇事者藍姓女子外，黎氏也被苗栗地檢署依過失致死罪嫌起訴。

    律師︰外傭疏於看護 有過失

    律師張智宏表示，本案外傭受男童雙親委託代為照顧，是實際照顧兒童之人，負有維護兒童安全之責，依檢警調查來看，外傭疏於看護，導致男童遭車撞擊死亡，確有疏失，只是罪責相較於肇事駕駛較輕，檢方依過失致死罪嫌起訴，為合理處分。

    陳姓夫妻工作忙碌，2名學齡前幼子由夫家婆婆照顧，婆婆去年手術後不方便照顧，委由越籍幫傭黎氏看顧幼子。去年10月19日上午，黎氏帶這對小兄弟外出散步，黎氏推著弟弟坐的三輪車走在前面，4歲哥哥獨騎滑步車在後，3人行經上坡轉角處，黎氏先推三輪車橫向穿越小路，44歲藍女開休旅車轉彎下來，輾壓到後方的哥哥，造成頭顱骨折，傷重不治。

    藍女未喝酒，供稱轉彎下坡時，沒看到車前有男童，撞上後才發現。黎氏稱，該地區很少有車，她先推三輪車過去，沒有緊跟在4歲哥哥身旁。

    檢方依警方會勘報告及車輛行車事故鑑定意見書，認為藍女非第一次行經該路段，應知悉下坡角度不易注意到車輛前方的人事物，但她疏於注意，貿然左轉後下坡前行，以致撞擊男童傷重不治；黎氏受託照顧男童，疏於注意不應讓未成年的幼童，獨自騎滑步車於道路中央穿越路口，2人都涉及過失致死罪。

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