軍地遭上尉盜租 軍方提告補破網

軍方在汐止昊天嶺軍用土地，被占用土地旁私有地遭「濫倒」，是一家乙級廢棄物清除處理業者設立的暫置場，用圍籬圍出的土地，部分為軍有土地。業者因未申請設立許可，環保局將依廢棄物處理法開罰。（記者俞肇福攝）

2020/10/30 05:30

〔記者俞肇福／新北報導〕陸軍第6軍團前上尉工程官李振育利用管理軍方土地機會，涉冒用軍團名義出租新北市汐止區軍用土地給民間業者，今年初軍方發現，將李振育記7支大過撤職，移送桃園地檢署偵辦，未料李振育利用調查空窗期潛逃出境。軍方將於11月2日委託律師到法院提告，申請解除軍方土地租賃關係。

6軍團管理的汐止區昊天嶺土地約9公頃，部分被民眾占用種菜，當地忠孝里長丁彥伶說，大約1年前菜園突然被清除，開始有業者進駐搭圍籬，接著有工程車輛進出，堆放H型鋼等建材。立法委員蔡適應質疑，政戰局提供的巡查表，清楚記載無土地占用問題，究竟是軍方巡查不確實或是做假？他要求軍方調查告一段落後，1個月內公布懲處。

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蔡適應昨天前往汐止區大同路現址會勘。他說，爆發如此離譜弊案，軍方應徹底檢討，廠商手上擁有6軍團蓋章的關防租約，並支付3年共300萬元租金，軍方應查明李振育金錢流向，釐清軍中是否還有其他人員涉案。

新北市環保局表示，軍方被占用的土地旁的私有地遭違法濫倒廢土，經查是1家乙級廢棄物清除處理業者設立的暫置場，圍籬圍起來的地部分為軍有地，因業者未申請設立許可，環保局將依廢棄物清理法開罰。

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