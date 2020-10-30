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    中國船越界盜砂 蘇揆：4部會嚴執法護國安

    中國盜砂船近年頻頻侵擾我國海域盜砂。（圖為海巡押解中國盜砂船回填海砂）

    中國盜砂船近年頻頻侵擾我國海域盜砂。（圖為海巡押解中國盜砂船回填海砂）

    2020/10/30 05:30

    〔記者李欣芳、鍾麗華、吳政峰／台北報導〕近年中國抽砂船頻頻在我方海域越界盜砂，行政院為展現嚇阻決心，昨院會通過修正「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」及「土石採取法」加重處罰，明定最高可處7年有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。行政院長蘇貞昌指示法務部、海委會、國防部及內政部等單位通力合作，嚴格執法，持續加強盜採熱點周邊海域巡防勤務，守護國家安全。

    船拍賣、人法辦

    蘇貞昌表示，海巡艦艇光今年至今，驅離中國抽砂船就已達近4000艘次；他已明確宣示，對於中船越界盜採海砂，絕對依法嚴辦，「船拍賣、人法辦。」內政部地政司長王成機也表示，海巡署這兩年取締中國抽砂船的數量明顯攀升。

    不過有立委質疑，查扣的中國籍船隻沒有空間放置，民進黨立委蔡易餘表示，不管馬祖、澎湖，扣押船隻已沒有空間放置，連派駐馬祖外海進行驅離作業的新北艦也無法長期停留。

    海委會副主委蔡清標對此解釋，查扣方法很多，不一定要在碼頭停靠，也可以使用拋錨方式。

    另一方面，執行查扣船隻的成本也造成相關單位負擔。以澎湖地檢署去年查扣的2艘抽砂船和運砂船為例，光是保養費與停泊費就上百萬元，連江地檢署也遇到類似問題，若拍賣流標，這些錢都拿不回來。台大法律系教授林鈺雄坦言，查扣抽砂船的成本恐吃掉1個小地檢1年的業務費，建議政府學習英國設立資產沒收局，處理沒收到變價入國庫，並從拍賣、沒收所得中提撥部分經費來維持制度及機構運作。

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