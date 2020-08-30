抄史上最大量大麻園 「自耕農」急丟2億植株落跑

檢警動用大卡車，將大麻載回查扣。（記者張瑞楨翻攝）

2020-08-30 05:30:00

扣1361株 黑市價逾6億

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵一隊在橋頭地檢署指揮下，本月7日於種植茶葉聞名的南投縣鹿谷鄉，查獲男子劉達種植第二級毒品大麻，檢警查扣1361株，黑市價超過6億元，創下我國治安史上查獲大麻數量最高紀錄；法官裁定將劉嫌收押偵辦。

30多歲的劉男，父親是茶農，他回南投老家竟用其父的「全自動焙茶專用乾燥機」烘乾大麻，供稱今年7月第一批收成後，一個月就賺了150萬元。

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檢警歷經5層溯源，今年7月間，中市警方先於西屯區抓到賣大麻的「小販」，查獲約10公克大麻，從他身上查到高雄市的洪姓毒販，再往上查到陳姓與盧姓毒販，最後追出劉達。

劉男2015年6月加入詐欺集團前往印尼，打電話向中國人行騙，落網遣返回台後，被判刑1年6月定讞，出獄後回南投縣鹿谷鄉老家當「自耕農」，但卻不是種植父親在種的茶或薑，而是自己偷偷改種大麻。

想發橫財 詐欺轉行又被捕

檢警追查，劉先取得數株大麻，再利用「扦插法」培植，種植地點包括自宅3樓樓頂、鐵皮屋與茶園、薑園的農地內。警方本月7日先查獲787株大麻與種植器具一批，劉聞風逃逸，警方策動他於當天晚間投案，又查扣他逃亡前緊急帶走丟棄的大麻574株，被他丟掉原本疑似想滅證的這500多株大麻，市價就達2億多元。

檢警研判劉男去年底開始種大麻，他供稱7月起採收後的第一個月，就賺了150萬元。警方估算，1361株大麻以單株乾燥產量300公克計算，批發價每公克800元，不法獲利計3.2億元，如果是每公克1500元零售價計算，市價超過6億元。

大麻種植於茶、薑與檳榔等農作物之間，警方逐一拔除銷毀。（記者張瑞楨翻攝）

劉達涉嫌於自宅內，用植物燈種植大麻。（記者張瑞楨翻攝）

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