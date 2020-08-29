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    首頁　>　社會

    罕見特例／飄屍臭有屍斑 中風翁被錯當死人

    蔡姓老翁被判定死亡，鑑識人員發現尚有氣息送醫。 （記者洪定宏翻攝）

    蔡姓老翁被判定死亡，鑑識人員發現尚有氣息送醫。 （記者洪定宏翻攝）

    2020-08-29 05:30:00

    〔記者洪定宏、黃旭磊／高雄報導〕高雄市70歲蔡姓獨居老翁倒在住處地板上，消防局大寮分隊李姓救護員觸摸老翁頸動脈無脈搏，也探查不到呼吸、心跳，判定老翁明顯死亡，但鑑識人員半小時後到場，赫見老翁身體冒汗，尚有微弱脈搏及氣息，趕緊送醫急救，目前老翁住院療養中。

    高市消防局強調，這起誤判事件，確實十分罕見，全案將由救護科專人調查，李姓救護員資歷近20年，他深感自責，將視調查結果予以處分。另將加強宣導，要求救護員落實勘驗，考慮增加手提式照明設備及第2人雙重確認 。

    7月28日上午約10點，高雄市警林園分局大寮分駐所及消防局大寮分隊獲報，指大寮區保生街的蔡姓老翁3天沒出門，擔心發生意外，消防員破門進入，發現老翁全身赤裸倒在地板上。

    因室內昏暗，負責勘驗的李姓救護員，探查不到老翁呼吸、心跳，觸摸頸動脈也無脈搏，加上疑似飄散屍臭味，身體冰冷，有脫糞跡象，且疑似出現屍斑，呼叫無回應，判定明顯死亡，依規定不送醫，交由警方調查。

    鑑識員發現微弱氣息 急送醫

    林園警分局偵查隊鑑識人員到場，以LED燈輔助照明，並翻動老翁查看有無傷勢，赫見老翁身體竟然冒汗，仔細觀察，尚有微弱脈搏及氣息，趕緊通知救護員返回，將老翁送醫急救，確認是中風倒地。警方指出，蔡姓老翁未婚，雖有弟妹，平時幾乎不往來，案發後，已通知親屬到院照顧。

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