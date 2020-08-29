豆漿店惡火／身世坎坷仍助學弟 巫俊龍命喪火海

巫俊龍（右）12年前捐打工費用給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照） 彰化員林永和豆漿店火警發生前1分鐘，巫男正在換瓦斯管線，監視器 拍到燃火瞬間，2女員工著火逃出。 （記者陳冠備攝及翻攝）

2020-08-29 05:30:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市1間豆漿店的29歲男員工巫俊龍，昨凌晨換豆漿鍋的瓦斯管線時，突然發生「閃燃」，巫男瞬間燒成火球死亡，另2名女員工皆為臉部1級、手部2級燒燙傷，無生命危險；巫男身世坎坷，靠著打工養活自己，就讀高職時，面對同樣失怙失恃的貧苦學弟，還捐贈1萬元救助他，得知巫男噩耗，校方人員忍不住哽咽。

巫男當時換瓦斯管線

彰化消防局凌晨4時3分獲報，莒光路與靜修路口的豆漿店火警，第二大隊大隊長徐溫聰表示，當時店內有巫俊龍、陳女及阮女3名員工，巫男正在換豆漿鍋瓦斯管線，2名女員工在旁觀看，突然發生「閃燃」，大火衝向3人，2名女員工嚇得逃出，巫男倒臥地上全身著火。火勢撲滅後，只見巫男躺在地板上，全身焦黑，已無生命跡象。

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2名女員工燒燙傷

徐溫聰指出，2名女員工火警發生時，1名女員工衣服也著火，自行撲滅後逃出，唯獨巫男沒動作，研判他在發生「閃燃」時，因頭部撞擊物品導致昏迷，確切原因待詳查。

檢察官相驗時，認定巫男死因為火災窒息死亡。巫俊龍命喪火海，讓豆漿店的盧姓業者很悲傷，本報12年前曾報導，巫俊龍就讀大慶商工時父親因車禍成為植物人，母親跳樓輕生，全校還發動募款為他籌措喪葬費，但他以打工自力更生，他得知學弟康建欽同樣失怙失恃，不但捐出打工費1萬元給對方，還寫信鼓勵他「我們同是天涯淪落人，我的情況沒有比你好太多，請記住你不是1個人，後面還有數不清的人替你加油…」等語。

老闆友人︰他工作盡責

豆漿店老闆的友人表示，巫男在此工作4年多，平時擔任大夜班，工作盡責，對於此次意外，只能感嘆水火無情。

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