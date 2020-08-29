為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    豆漿店惡火／身世坎坷仍助學弟 巫俊龍命喪火海

    巫俊龍（右）12年前捐打工費用給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照） 彰化員林永和豆漿店火警發生前1分鐘，巫男正在換瓦斯管線，監視器 拍到燃火瞬間，2女員工著火逃出。 （記者陳冠備攝及翻攝）

    巫俊龍（右）12年前捐打工費用給學弟康建欽（左），鼓勵他對人生不要放棄。（資料照） 彰化員林永和豆漿店火警發生前1分鐘，巫男正在換瓦斯管線，監視器 拍到燃火瞬間，2女員工著火逃出。 （記者陳冠備攝及翻攝）

    2020-08-29 05:30:00

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市1間豆漿店的29歲男員工巫俊龍，昨凌晨換豆漿鍋的瓦斯管線時，突然發生「閃燃」，巫男瞬間燒成火球死亡，另2名女員工皆為臉部1級、手部2級燒燙傷，無生命危險；巫男身世坎坷，靠著打工養活自己，就讀高職時，面對同樣失怙失恃的貧苦學弟，還捐贈1萬元救助他，得知巫男噩耗，校方人員忍不住哽咽。

    巫男當時換瓦斯管線

    彰化消防局凌晨4時3分獲報，莒光路與靜修路口的豆漿店火警，第二大隊大隊長徐溫聰表示，當時店內有巫俊龍、陳女及阮女3名員工，巫男正在換豆漿鍋瓦斯管線，2名女員工在旁觀看，突然發生「閃燃」，大火衝向3人，2名女員工嚇得逃出，巫男倒臥地上全身著火。火勢撲滅後，只見巫男躺在地板上，全身焦黑，已無生命跡象。

    2名女員工燒燙傷

    徐溫聰指出，2名女員工火警發生時，1名女員工衣服也著火，自行撲滅後逃出，唯獨巫男沒動作，研判他在發生「閃燃」時，因頭部撞擊物品導致昏迷，確切原因待詳查。

    檢察官相驗時，認定巫男死因為火災窒息死亡。巫俊龍命喪火海，讓豆漿店的盧姓業者很悲傷，本報12年前曾報導，巫俊龍就讀大慶商工時父親因車禍成為植物人，母親跳樓輕生，全校還發動募款為他籌措喪葬費，但他以打工自力更生，他得知學弟康建欽同樣失怙失恃，不但捐出打工費1萬元給對方，還寫信鼓勵他「我們同是天涯淪落人，我的情況沒有比你好太多，請記住你不是1個人，後面還有數不清的人替你加油…」等語。

    老闆友人︰他工作盡責

    豆漿店老闆的友人表示，巫男在此工作4年多，平時擔任大夜班，工作盡責，對於此次意外，只能感嘆水火無情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    2020-08-28 06:59

    開學在即 竹市警局規劃少年保護特別勤務

    2020-08-28 07:20

    粉絲開槍！疑性騷擾館長被肉搜、要求退費引殺機

    2020-08-28 07:26

    員林知名豆漿店大火 1男員工成焦屍、2人受傷

    2020-08-28 15:07

    員林豆漿店大火1死2傷 疑換瓦斯不慎釀禍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播