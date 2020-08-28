虐死1歲半女童喊分屍 表姨無期徒刑定讞

1歲半女童遭未成年生母及親友集體凌虐致死案，全案判刑定讞。（資料照，記者王捷攝）

2020-08-28 05:30:00

〔記者溫于德／台北報導〕台南市去年發生1歲半女童遭未成年生母及親友集體凌虐致死案，一、二審均依共同殺害兒童罪分別判女童生母的表姊薛女、友人李嘉偉2人各無期徒刑、均褫奪公權終身，表姊夫何耿賢18年，最高法院昨駁回上訴定讞。至於17歲薛姓生母，先前已獲判13年徒刑確定並入獄服刑。

全案源於薛姓生母與表姊夫妻薛女、何耿賢及友人李嘉偉同居，輪流照顧女童，因女童尚無法用言語表達需求，只能以哭鬧表現，導致4人輪流對女童施虐。

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自2018年11月起，4人分別徒手或使用各種器具毆打女童身體，並阻止女童夜間入睡或停止夜間餵食女童。去年1月15日凌晨2時許，4人不顧女童全身瘀青且反應微弱，依然毆打女童至凌晨5時許，即便同日下午發現女童生命跡象微弱，仍未送醫搶救，害女童晚間死亡。

台南地院判薛女是操縱本案的主嫌，考量她犯行最重不予減刑，判無期徒刑；李嘉偉是主要暴打者，同樣判無期徒刑；何耿賢參與虐殺程度較低，判18年徒刑。

台南高分院二審認為，地院判刑前已審酌薛女有「思覺失調性人格障礙症」，尤其她又是本案主導者，甚至建議「不要救」、「分屍」，故對她判無期徒刑並無不妥。

而李嘉偉雖非本案主導者，但女童死亡當日，他是毆打女童最嚴重者，維持無期徒刑判決。至於何耿賢因非本案主導者，毆打女童也較輕微，故地院判他18年徒刑並無不妥。

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