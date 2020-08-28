會打扮就是討客兄? 12刀砍死妻 夫再切腹

桃園市平鎮區發生夫拿刀砍死妻再自戕命案。（記者許倬勛攝）

2020-08-28 05:30:00

結婚26年 長年爭吵

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區51歲黃姓男子因懷疑47歲的張姓妻子外遇，26日晚間酒後見妻子打扮漂亮準備出門，反問她：「要去討客兄？」雙方爆發口角，黃男涉嫌持菜刀連砍殺妻子12刀，妻子當場死亡；黃行兇後致電友人通知兒女報警，還問說：「我殺人了，怎麼辦？」隨後疑畏罪切腹輕生，兒女返家赫見父母倒臥血泊中，黃送醫後傷勢嚴重，仍在加護病房救治。

警方調查，黃男駕駛遊覽車維生，近期受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，工作較不穩定，張女為工廠作業員，2人都是印尼華裔，結縭約26年，一雙兒女均已成年自立。

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暴夫剛把妻求回家

黃男夫妻長期感情不睦，黃最近因工作不順，脾氣更是火爆，常跟張女吵架，張女不堪其擾而搬離住處，黃男哀求妻子返家，表示「會改」，本月10日張女終於搬回，但雙方仍爭吵不休。

檢警調查，前晚黃男在家中獨飲，見張女打扮漂亮準備出門，語氣兇狠質問：「妳要去討客兄？」雙方爆發口角，黃男突然衝到廚房持菜刀刺向張女，接著一陣猛砍，張女身中12刀、當場死亡。

叩友：我殺人 怎麼辦

黃男行兇後自知釀下滔天大罪，先打電話給友人稱：「我殺人了，怎麼辦？」隨即請友人通知一對兒女報警，又向友人「告別」，疑在妻子屍體旁持兇刀切腹。

黃嫌的兒女聞訊趕回家中，驚見父母倒臥血泊，母親已氣絕身亡，父親則奄奄一息。

兒女趕回家 驚見母亡

警方獲報到場，發現張女傷處都分布在左半身，包括左頸、左手臂、左腕、左膝共有10處刀傷，刀刀見骨，左下背有2處穿刺傷，不排除穿刺傷致命；消防人員將黃男、張女送醫，張女經搶救仍回天乏術，黃男傷重轉入加護病房觀察。

鄰居指稱，黃家人與鄰居互動不多，只知2人感情不睦，案發前幾天黃男還曾載妻子外出，看似感情好轉，豈料前晚竟鬧出兇案。

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黃姓男子使用的凶器。（記者許倬勛攝）

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